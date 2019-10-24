Власти Измаила просят вернуть ежедневный поезд до Одессы

Проект этого обращения подготовили в исполнительном комитете Измаильской мэрии.

Поезд Одесса-Измаил №685 в 2000-е годы курсировал ежедневно, а затем дважды в неделю. В декабре 2017 года его отменили из-за убыточности.

Однако этот поезд был удобным, доступным средством передвижения как для жителей Измаила, так и жителей Измаильского, Болградского, Ренийского, Килийского районов.

Вместо него в 2018 году был запущен поезд Белгород-Днестровский – Измаил, но из-за неудобного графика и необходимости пересадки, этот поезд не получил популярности среди пассажиров.

В на данный момент город и другие населенные пункты Придунавья обслуживает только поезд дальнего сообщения № 145/146 Киев-Измаил. Но он не может в полном объеме удовлетворить потребности жителей региона в поездках в Одессу.

В настоящее время «Укрзализныцю» вернули в подчинение Министерству инфраструктуры Украины, поэтому власти Измаила решили направить коллективное депутатское обращение главе ведомства Владиславу Криклию с просьбой вернуть городу удобный поезд.

Фото: Укрзализныця