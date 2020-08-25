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Архив Одесской области: где найти приют учреждению?

Архив Одесской области: где найти приют учреждению?

Государственный архив Одесской области снова остался без нового помещения. Кабмин не передал ему здание Нацбанка на ул. Ришельевской. Кажется, история со зданием архива бесконечна…

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Председатель Ассоциации архитекторов Одессы (ААО) Владимир Халин по этому поводу сообщает, что «ААО занимается вопросами переезда архива с 2017 года. несмотря на неудачи (и столкновениями с бездной…), будем продолжать».

На интернет-ресурсе ААО по этому поводу появилась публикация «Архив без определенного места жительства», где сообщается о «страстях» вокруг здания архива с его (увы) прежним официальным адресом на ул.Жуковского (здание Бродской синагоги, нуждающееся в спасении).

Было бы великолепно…

Ассоциация архитекторов Одессы уверена, что «переезд в комплекс зданий Национального банка Украины на Ришельевской 8, был бы великолепным решением для размещения архива. Специалисты ААО по просьбе главы ОГА провели визуальный осмотр помещений банка, в котором был произведен ремонт в 2014 году, подготовили планы распределения помещений между госархивом и остающимся там структурами НБУ. Из 10 тыс. м2 госархив мог претендовать на 7 тыс. м2. Этой площади для объединенного архива (здания на ул. Жуковского, 18, Пироговской, 29, и в г. Измаил) хватало с трудом, но недостаток площадей под хранения можно было компенсировать 2-уровневыми системами хранения в подвальных этажах и использованием автоматизированных систем. Лоббисты Министерства Юстиции подали заявку раньше ОГА. КМУ посчитал, что размещать структуры министерства в этом комплексе важнее, чем Госархив с, вероятно, самым большим фондом в Украине».

Бродская синагога

Наилучшее решение — новое здание

В ААО все же уверены, что «новое здание для Государственного архива Одесской области — это наилучшее решение. По такому пути пошли во Львове, там выделили участок для городского архива и организовали архитектурный конкурс.

ААО в 2017 году, по просьбе директора архива Л.Б. Белоусовой, прорабатывали ряд участков, предложенных городскими и областными властями. На тот момент сессия облсовета поддержала выделение средств на проектные работы и строительство нового современного архива. К сожалению, все предложенные участки не соответствовали потребностям архива. Мы пошли дальше и стали искать и предлагать пустующие участки в городе. Например,  есть пустырь на конечной трамвая на ул. Дальницкой, возле парка Савицкого, но городские власти не ответили на наше предложение».

И — большой вопрос

Как сообщают в ААО, «сейчас есть еще варианты переезда архива, но о них лучше пока не говорить. Есть и удачные участки для строительства. А вот найдутся ли сейчас средства в бюджете области для строительства нового современного архива — большой вопрос. Остается надеяться на новые законодательные инициативы от президента и их воплощение в Одесской области…».

Фото: ААО, фото части здания архива на Жуковского — М.Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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