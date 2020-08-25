Архив Одесской области: где найти приют учреждению?

Государственный архив Одесской области снова остался без нового помещения. Кабмин не передал ему здание Нацбанка на ул. Ришельевской. Кажется, история со зданием архива бесконечна…

Председатель Ассоциации архитекторов Одессы (ААО) Владимир Халин по этому поводу сообщает, что «ААО занимается вопросами переезда архива с 2017 года. несмотря на неудачи (и столкновениями с бездной…), будем продолжать».

На интернет-ресурсе ААО по этому поводу появилась публикация «Архив без определенного места жительства», где сообщается о «страстях» вокруг здания архива с его (увы) прежним официальным адресом на ул.Жуковского (здание Бродской синагоги, нуждающееся в спасении).

Было бы великолепно…

Ассоциация архитекторов Одессы уверена, что «переезд в комплекс зданий Национального банка Украины на Ришельевской 8, был бы великолепным решением для размещения архива. Специалисты ААО по просьбе главы ОГА провели визуальный осмотр помещений банка, в котором был произведен ремонт в 2014 году, подготовили планы распределения помещений между госархивом и остающимся там структурами НБУ. Из 10 тыс. м2 госархив мог претендовать на 7 тыс. м2. Этой площади для объединенного архива (здания на ул. Жуковского, 18, Пироговской, 29, и в г. Измаил) хватало с трудом, но недостаток площадей под хранения можно было компенсировать 2-уровневыми системами хранения в подвальных этажах и использованием автоматизированных систем. Лоббисты Министерства Юстиции подали заявку раньше ОГА. КМУ посчитал, что размещать структуры министерства в этом комплексе важнее, чем Госархив с, вероятно, самым большим фондом в Украине».

Наилучшее решение — новое здание

В ААО все же уверены, что «новое здание для Государственного архива Одесской области — это наилучшее решение. По такому пути пошли во Львове, там выделили участок для городского архива и организовали архитектурный конкурс.

ААО в 2017 году, по просьбе директора архива Л.Б. Белоусовой, прорабатывали ряд участков, предложенных городскими и областными властями. На тот момент сессия облсовета поддержала выделение средств на проектные работы и строительство нового современного архива. К сожалению, все предложенные участки не соответствовали потребностям архива. Мы пошли дальше и стали искать и предлагать пустующие участки в городе. Например, есть пустырь на конечной трамвая на ул. Дальницкой, возле парка Савицкого, но городские власти не ответили на наше предложение».

И — большой вопрос

Как сообщают в ААО, «сейчас есть еще варианты переезда архива, но о них лучше пока не говорить. Есть и удачные участки для строительства. А вот найдутся ли сейчас средства в бюджете области для строительства нового современного архива — большой вопрос. Остается надеяться на новые законодательные инициативы от президента и их воплощение в Одесской области…».

Фото: ААО, фото части здания архива на Жуковского — М.Котова