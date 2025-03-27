Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Инспекция продолжает проверку фактов самовольных подключений к ливневой сети частных домов Киевского района. В продолжение рассмотрения обращения местных жителей о попадании стоков в Черное море через трубы ливневого коллектора, в очередной раз создана комиссия из представителей «Инфоксводоканала», КП «Городские дороги», Киевской райадминистрации и ОСОН «Золотой берег».

25 марта комиссия установила, что ливневый коллектор проходит через плотную застройку частных жилых домов и в некоторых смотровых колодцах имеются признаки попадания канализационных вод. Вода из ливневого коллектора попадает в Черное море без какой-либо очистки.

Экоинспекторы отобрали пробы воды из ливневого коллектора. В настоящее время проводятся лабораторные измерения отобранных проб.

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