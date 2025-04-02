Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Під час комісійного обстеження території природно-захисної смуги Куяльницького лиману екоінспектори відібрали 4 проби води з водовипусків, що потрапляють на територію водоохоронної зони Куяльницького лиману.

За результатами проведених лабораторних досліджень встановлено, що в 3-х пробах перевищення нормованих значень гранично-допустимої концентрації (ГДК) не виявлено.

У пробах зворотної води з дренажної системи по вулиці Лиманній на відстані близько 600 м від урізу води, виявлено перевищення нормованих значень ГДК.

У Департаменті екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради немає відомостей про балансоутримувача мереж зливової каналізації по вулиці Лиманній.

Про проблему повідомлено Національний природний парк «Куяльницький».

До теми: На Одещині розпочалися роботи з порятунку Куяльника

Раніше комісія з обстеження прибережної захисної смуги Куяльницького лиману виявила перекриття русла річки Великий Куяльник, розорювання земель і забруднення берега побутовими відходами.