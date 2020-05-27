Хроники коронавируса: работа маршруток во время ослабления карантина и запуск поездов

По состоянию на вечер 27 мая в Украине подтверждено 21 905 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 658 летальных, а выздоровевших – 7 995. В Одесской области подтвердили 853 случаев заражения.
- Пригородные и внутриобластные автобусы, прекращение движения которых в период строгого карантина осложнило жизнь жителей Одесской области, вновь начали свою работу. «Одесская жизнь» побывала на автостанциях и побеседовала с водителями.
- Укрзализныця запустила продажу билетов на поезда дальнего следования. Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах.
- Украина планирует перейти к осуществлению внутренних и международных авиаперевозок. Возможность выполнения рейсов зависит от эпидемиологической ситуации и карантинных мероприятий в странах назначения.
- Спортивные школы в Одессе откроют вместе с детскими садами. Некоторые директора спортивных школ Одессы уже информируют учащихся о возобновлении работы кружков.
- До первого «стоячего» и в масках 50/50 – как теперь курсируют маршрутки с поселка Котовского?