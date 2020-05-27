Хроники коронавируса: работа маршруток во время ослабления карантина и запуск поездов

До выборов в местные советы осталось пять месяцев. И состояться они должны на новой территориальной основе – на уровне громад и укрупненных районов. К этому сроку планируется полное завершение децентрализации – изменение административно-территориального устройства страны.

С 23 мая городской общественный транспорт возобновил движение по всем маршрутам, которые действовали до карантина. Соответствующее распоряжение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В своем решении власти Одессы ориентировались на распоряжение Кабмина. Поэтому транспорт заработал, но с некоторыми ограничениями. По крайней мере, официально. Поездка в одесской маршрутке – живая иллюстрация того, что строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения.

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