До первого «стоячего» и в масках 50/50: как теперь курсируют маршрутки с поселка Котовского?

С 23 мая городской общественный транспорт возобновил движение по всем маршрутам, которые действовали до карантина. Соответствующее распоряжение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В своем решении власти Одессы ориентировались на распоряжение Кабмина. Поэтому транспорт заработал, но с некоторыми ограничениями. По крайней мере, официально. Поездка в одесской маршрутке – живая иллюстрация того, что строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения.

Наша корреспондентка проверила, как пассажиры и водители соблюдают правила адаптивного карантина.

Сейчас одесские маршрутки работают так же, как и раньше. И к этому есть много вопросов, хотя регулярности движения можно только порадоваться. По маршруту от Паустовского до Молодой гвардии не встретились, разве что только 120 и 165 маршрутки, которые и до карантина были редкими гостями на дорогах Поскота.

Люди собираются на работу в город и транспортное движение оживает. Жители подтягиваются к конечным остановкам 242 и 168 маршруток. Очереди небольшие – 5-7 человек – особенно по сравнению с докарантинными временами, когда очереди вполне могли составить конкуренцию толкучке за дефицитной колбасой в восьмидесятые годы.

Направление из поселка Котовского в город считается самым проблемным и загруженным. Впрочем, пробок пока не наблюдается. Транспорт приезжает едва ли не ежеминутно и фактически пустым, поэтому на остановках люди долго не задерживаются. Одесские перевозчики так заботятся о доставке пассажиров, что делают это вопреки нормативным требованиям.

С конечных остановок маршрутки едут еще полупустыми. С конечных остановок маршрутки едут еще полупустыми. С конечных остановок маршрутки едут еще полупустыми. С конечных остановок маршрутки едут еще полупустыми. С конечных остановок маршрутки едут еще полупустыми. С конечных остановок маршрутки едут еще полупустыми.

Транспорт по правилам

Обязательным условием по перевозке пассажиров является соблюдение эпидемиологических требований:

масочный режим,

температурный скрининг работников,

постоянная дезинфекция.

Также запрещено перевозить «стоячих», а приоритет в перевозке должен отдаваться медицинским работникам (по предъявлению соответствующего удостоверения).

Карантин не властен над спросом

Правило «пассажиров ровно столько, сколько сидячих мест» соблюдается ровно до ближайшей автобусной остановки, наполненной людьми. Уже на улице Заболотного салон – битком. Единственное свободное место – ступеньки маршрутки. Но спустя две остановки, на Марсельськой, люди уже вспоминают популярную народную забаву жителей Поскота – «найди куда поставить ногу».

Все проезжающие маршрутки украшены объявлениями «Вход в автобус строго в масках» и «Перевозка медицинских работников – без очереди!». Наши «ответственные» граждане надевают маски именно в тот момент, когда нога ступает на первую ступеньку маршрутки. Или не надевают вовсе. Водители тоже соблюдают это требование 50/50.

Однако, чем ближе к городу, тем больше людей на остановках и их же в транспорте. Однако, чем ближе к городу, тем больше людей на остановках и их же в транспорте. Однако, чем ближе к городу, тем больше людей на остановках и их же в транспорте. Однако, чем ближе к городу, тем больше людей на остановках и их же в транспорте.

Вплоть до Крыжановки за место в маршрутке бороться не приходится. Но часть людей даже не стремится туда попасть. Они стоят чуть поодаль автобусных остановок, в ожидании попуток, а проезжающие автомобилисты охотно подвозят людей в нужном им направлении. Видимо, срабатывает карантинная привычка.

Напомним, мы писали о том, как работает пригородный транспорт. Также есть информация об альтернативных способах передвижения во время карантина.

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