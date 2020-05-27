В Одесской области начали работу пригородные маршрутки: куда уже можно поехать

Пригородные и внутриобластные автобусы, прекращение движения которых в период строгого карантина осложнило жизнь жителей Одесской области, вновь начали свою работу. «Одесская жизнь» побывала на автостанциях и побеседовала с водителями.

Без льгот для пенсионеров

В Киевском и Подольском направлении, по информации диспетчера автостанции «Привоз», автобусы еще не ходят. Межобластные пассажирские перевозки пока под запретом, а в Подольском районе – строгий карантин. И чтобы не спровоцировать вспышку заболеваемости COVID-19 в Одессе, движение закрыто. Если в первые дни на маршруты вышла половина прежнего количества машин, то в понедельник – уже все 100%. Правда, социальные автобусы – льготные для пенсионеров – не работают.

Автобусы, отправляющиеся в ближние пригороды, практически, заполнены. А вот на более дальние маршруты пассажиров немного. Потому и строгого расписания придерживаться сложно. Водителям вынужденное карантинное бездействие «аукнулось» серьезными финансовыми потерями.

– Пока в убыток себе работаем, – подлился шофер автобуса «Одесса – Раздельная». – Как сюда пустой приехал, так, судя по всему, и из Одессы уеду пустой. Ведь многие пассажиры, которые в город на работу регулярно ездили, за время карантина ее потеряли. Студенты тоже на отдыхе. Так что, минимум, месяц будем работать себе в убыток.

– В первый утренний рейс привез в Одессу 11 пассажиров, – рассказал водитель маршрутки в город Южный, – обратно – 6 человек. Сейчас жду: в салоне сидят 2 пассажира, и не факт, что они поедут. Подъедет маршрутка на Гвардейское, и кому до конечной остановки не надо ехать, могут на нее пересесть.

Расписание на будущее и работа в убыток

На станции «Привокзальная» стабильного расписания движения маршруток пока нет. На рейсы, по словам диспетчера, вышли еще не все автоперевозчики. Да и пассажиров немного. Тем не менее, станция каждые три часа обрабатывается дезинфекторами, а по радио периодически объявляют о необходимости соблюдения правил эпидемической безопасности. Находиться в салоне следует исключительно в маске – правда, выполняется это требования процентов на 50. А пассажиры имеют право занимать только сидячие места – впрочем, и очередей не наблюдается.

Стоит пустым автобус на Михайловку. Хотя подходят потенциальные пассажиры, расспрашивают – на будущее – о расписании. У маршрутки на Белгород народу нет вообще. Но рядом явно «левая» набрала, практически, полный салон пассажиров. За время карантина привыкли одесситы к частному транспорту, и предприимчивым собственникам микроавтобусов наработанную за это время клиентуру терять смысла нет.

– Начал работать с субботы, – рассказал водитель автобуса «Одесса-Измаил», оснащенного полным арсеналом защитных средств и антисептиков. – Каждый рейс вожу 5-7 человек туда и обратно. Сегодня за весь день было 9 автобусов – с промежутком в 2 часа. А до карантина они ходили каждые 45 минут: первый с утра в 04.30 и последний в 20.00. Раньше отдыхали в убыток, а теперь работаем в убыток: еле в ноль выходим с солярой. Вроде бы она упала в цене, но все равно за 80 литров 1600 грн. надо достать и отдать. В дальнейшем, надеюсь, пересмотрим цены на проезд. А, вообще, слава Богу, что хотя бы так на работу вышел. Будет жизнь после карантина налаживаться, будут и автобусные перевозки становиться активней.

Фото: Вероника Полищук

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