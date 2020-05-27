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Новости Одессы и Одесской области

Адаптивний карантин: коли в Одесі відновлять авіасполучення?

Адаптивний карантин: коли в Одесі відновлять авіасполучення?

15 червня Україна планує перейти до здійснення внутрішніх та міжнародних авіаперевезень.

Про це повідомив Міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час спільного прес-брифінгу міністрів охорони здоров’я, освіти і науки та інфраструктури за підсумками засідання Уряду 20 травня.

– Конкретні графіки того, з якими країнами і коли ми будемо поновлювати роботу та авіаційне сполучення, ми будемо оприлюднювати окремо. Зараз над цим ведеться активна робота, адже більшість країн світу поки що лишають зачиненими свої кордони. Вже починаючи з червня вони планують відкривати туристичні сезони та, відповідно, в’їзд для іноземців. Тому ми будемо синхронізувати ці процеси, – сказав Владислав Криклій.

Загалом, Уряд запровадив поетапну адаптивну програму виходу з карантину. На кожному з етапів вимірюються певні епідеміологічні показники – рівень захворюваності, порівняння випадків захворюваності за 7 днів з попереднім тижнем, заповненість лікарень. Якщо бажаних критеріїв не буде досягнуто – обмеження не зніматимуться.

Пресслужба Міжнародного аеропорту “Одеса” розповіла, які рейси будуть виконуватись.

Можливість виконання рейсів залежить у тому числі від епідеміологічної ситуації та карантинних заходів у країнах призначення. Поки що не всі країни, з якими ми з’єднані авіасполученням, визначилися, коли, яким країнам та за яких умов відкривати кордони для туристів. Наприклад, Туреччина та Грузія, планують відновити авіасполучення з Україною тільки на початку липня.

Тому відновлення буде поступовим і включатиме ряд нових правил та вимог для пасажирів та аеропортів.

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