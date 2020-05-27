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Новости Одессы и Одесской области

Спортивные школы в Одессе откроют вместе с детскими садами: какие условия посещения?

Спортивные школы в Одессе откроют вместе с детскими садами: какие условия посещения?

В Одессе продолжается послабление карантина. Так комиссией по вопросам техногенно – экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города и области с первого июня было разрешено проведение спортивных занятий. В пресс – службе горсовета подробно рассказали о поэтапном выходе горожан с карантина.

На 1 июня планируют открыть не только детские сады, но и спортивные заведения. Для этого в Одессе намерены:

– обеспечить прием в дошкольных учреждениях города коммунальной собственности детей, родители которых официально подтвердят, что они работают во время карантина и не имеют возможности оставить ребенка дома;

– организовать проведение комплексной психолого-педагогической оценки развития ребенка городскими инклюзивно-ресурсными центрами, обеспечив первоочередное обследование детей, поступающих в первые классы и детские сады;

– проинформировать собственников спортивних заведений, залов, фитнес-клубов о возможности возобновления деятельности, кроме проведения групповых занятий с количеством участников более 10 человек.

Некоторые директора спортивных школ Одессы уже информируют учащихся о возобновлении работы кружков.

Напомним, с 25 мая, для тренировок спортсменов открылись спортивные площадки и стадионы учреждений образования коммунальной собственности, которые расположены на улице. Также учреждениям общего среднего образования коммунальной собственности было разрешено осуществлять прием документов детей для зачисления.

Фото: Freepik

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