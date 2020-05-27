Укрзалізниця запустила продаж квитків на поїзди далекого сполучення: які рейси є з Одеси?

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення, які відправляться в рейси з 1 червня.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Продаж квитків відкрито на поїзди:

№8/7 Одеса -Харків,

-Харків, №20/19 Лисичанськ-Київ,

№53/54 Дніпро- Одеса ,

, №63/64 Харків-Київ,

№105/106 Київ- Одеса ,

, №791/792 Київ-Кременчук,

№81/82 Харків-Новоолексіївка,

№125/126 Київ-Костянтинівка,

№10/9 Київ-Маріуполь.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, крім поїзда №7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць. Квитки наразі можна придбати онлайн Найближчим часом можна буде їх придбати у касах.

Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.

Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Про подальше відновлення руху поїздів та відкриття продажу квитків буде повідомлено додатково.

Також Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня.

Продаж квитків було відкрито на поїзди:

№721/722 Київ-Харків,

№726/725 Київ-Харків,

№763/764 Київ-Одеса,

№711/712 Київ-Костянтинівка,

№740/739 Київ-Кривий Ріг.

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