Хроники коронавируса: испытания лекарств на одесситах и второй этап медреформы

Мир на карантине: как одесситы переживают эпидемию в Африке Мы продолжаем рассказывать как одесситы, которые живут в разных частях земного шара переживают карантин. Сегодня отправляемся в Африку — посетим Намибия, Египет и ЮАР. ПОДРОБНЕЕ