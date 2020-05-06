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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: испытания лекарств на одесситах и второй этап медреформы

Хроники коронавируса: испытания лекарств на одесситах и второй этап медреформы

По состоянию на вечер 6 мая в Украине подтверждено 13 184 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 327 летальных, а выздоровевших – 2 097. В Одесской области подтвердили 505 случаев заражения.

  • Созданное в Украине лекарство против коронавируса разрешили испытывать на одесских пациентах. Министерство здравоохранения позволило проводить клинические испытания препарата отечественного производства “Биовен” против COVID-19.
  • О первых выплатах больницам по Программе медицинских гарантий и дополнительном финансировании медучреждений для лечения COVID-19 в рамках онлайн-брифинга рассказали руководители Национальной службы здоровья Украины.
  • Почему нельзя свернуть реформу охраны здоров’я в Украине? В рамках онлайн-конференции Украинского кризисного медиа-центра свою позицию по этому поводу высказали представители медицинского сообщества страны.

 

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