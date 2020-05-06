Хроники коронавируса: испытания лекарств на одесситах и второй этап медреформы

По состоянию на вечер 6 мая в Украине подтверждено 13 184 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 327 летальных, а выздоровевших – 2 097. В Одесской области подтвердили 505 случаев заражения.
- Созданное в Украине лекарство против коронавируса разрешили испытывать на одесских пациентах. Министерство здравоохранения позволило проводить клинические испытания препарата отечественного производства “Биовен” против COVID-19.
- О первых выплатах больницам по Программе медицинских гарантий и дополнительном финансировании медучреждений для лечения COVID-19 в рамках онлайн-брифинга рассказали руководители Национальной службы здоровья Украины.
- Почему нельзя свернуть реформу охраны здоров’я в Украине? В рамках онлайн-конференции Украинского кризисного медиа-центра свою позицию по этому поводу высказали представители медицинского сообщества страны.
- В Одессе скончался 53-летний больной коронавирусом с осложнениями. Мужчина, зараженный вирусом, находился на лечении в инфекционной больнице.