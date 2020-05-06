Почему нельзя свернуть реформу охраны здоров’я в Украине?

Не секрет, что многие из главврачей, руководителей медицинских учреждений не верили в успешность первого этапа медреформы. А когда была приостановлена вторая волна, решили, что готовиться к изменениям не стоит. Ждали, что вернется советская система, при которой получать финансирование можно было, ничего не делая. Хотя и несправедливо это по отношению к медучреждениям, вкладывающим деньги в свое развитие.

– Неуспешные учреждения с неуспешными управителями знали, что они могут закрыться. Мы говорили им об этом, – рассказал главврач Вознесенской многопрофильной больницы Владимир Красеха. – Мы же искали гранты, проекты, всевозможные меры для увеличения финансирования, чтобы купить оборудование и увеличить зарплату врачам.

Сегодня для инертных руководителей и их предприятий финансовое положение, вопрос существования становится критическим. Зато медучреждения, на деле доказавшие, что могут обеспечить качественное лечение пациентов и в результате заключившие контракт с НСЗУ, перешли на новый принцип финансирования, получили новые полномочия, дающие возможность тратить средства на собственное развитие.

– Я уже почти полтора года руководитель учреждения, предоставляющего первичную медицинскую помощь – рассказала директор одесского Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Елена Колоденко. – И четко могу рассказать, что у нас происходило в этот период. Если до начала реформы наше учреждение получало 2 млн. грн. ежемесячно, то сейчас – около 2.5 млн. грн. Это дало нам возможность вкладывать средства в материальную техническую базу, повысить заработную плату врачам и медперсоналу. Но, самое главное – последующие программы для того, чтобы предоставление медицинской помощи было действительно качественным. Когда мы говорим о ее системе, очень важно понимать, что это единство, которое складывается из «первички» и вторичного звена специализированной медпомощи. И нельзя финансировать или реформировать какую-то одну часть системы, а об остальных забыть.Очень важно, чтобы она работала, как единый механизм, для того, чтобы наши пациенты получали качественную медицинскую помощь.

Конечно, проблем с переходом на новую систему здравоохранения немало, признают медики. В процессе реформирования есть нерешенные вопросы. Но и решаются они не одномоментно.

По словам и. о. директора Мукачеевской ЦРБ, члена правления Академии семейной медицины Украины Евгения Мешко, успешность реформы специализированной медицинской помощи нельзя определить по первому месяцу ее введения. Для этого необходимо хотя бы 2-3 месяца беспрерывной кропотливой работы.

– Система недофинансирована?! Так и есть. Средств недостаточно! Но сколько бы вы не вливали средства в неэффективную систему, это будет лишь решето, которое «осваивает» любые суммы без достижения ожидаемых результатов. Время перемен настало, – убежден врач. – Не дадим свернуть то, что одобрила международное сообщество экспертов и Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, “Одесская жизнь” писала о второй волне медреформы.

Фото: Дзеракло медіа

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