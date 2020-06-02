111 гривен на одессита: сколько денег тратит власти Одессы на борьбу с COVID-19

В одесской мэрии отчитались о тратах из городского бюджета на борьбу с новым коронавирусом. В представленной инфографике видно, что затраты на эти цели постоянно растут.

Так, по данным департамента финансов Одесского горсовета, в марте город выделил 1 071,6 тыс. гривен, в апреле сумма выросла до 89 533,4 тыс. гривен, в мае траты бюджета составили 109 940, 4 тыс. гривен, а к 1 июня было потрачено 111 442,5 тыс. гривен.

Если разделить последнюю сумму на 1 млн жителей, то получается, что в среднем на защиту каждого одессита от COVID-19 выделено чуть больше 111 грн.

Инфографика: пресс-служба Одесского горсовета

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