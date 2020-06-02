Много людей и все в масках: как в Одессу прибыли первые посткарантинные электрички? (фото)

Сегодня утром в Одессу прибыла первая электричка из Белгорода-Днестровского. Она будет курсировать три раза в день. Также на перрон прибывали электрички из других уголков области. Количество людей не перестает удивлять.

Об этом сообщил нам наш корреспондент, побывав на перроне железнодорожного вокзала.

О том, что вокзал начал работать, можно судить уже по количеству людей, которые ходят рядом со зданием. Здешние торговцы и таксисты тоже заняли свои привычные места.

Пройти на вокзал можно только в маске и после измерения температуры бесконтактным термометром. За всем этим следит охрана. В помещениях людей немного, а вот на перроне ожидающих гораздо больше.

Сегодня прибыла в Одессу первая электричка из Белгорода-Днестровского. С неё сошло множество людей. Мы поинтересовались у нескольких только прибывших людей, соблюдают ли в вагонах масочный режим. «Не на камеру» они признались, что в средствах защиты становится жарко, маски запотевают и приходится их хотя бы опускать с носа. А некоторые и вовсе, как это сейчас принято в городском транспорте, натягивают ее на подбородок. Однако следует отметить, что все проводники в масках, большинство даже в перчатках.

Одесский железнодорожный вокзал постепенно возобновляет свою работу. Уже можно наблюдать привычную картину ожидающих и усыпающих возле колонн, а также ссоры и громкие крики.

Также отметим, что боковой вход со стороны Среднефонтанской улицы пока закрыт. Пассажиров вокзал встречает и провожает через главный вход.

Фото с приезда электричек смотрите в нашей галерее:

Вот так сегодня Одесский ж/д вокзал принимал первые электрички. Вот так сегодня Одесский ж/д вокзал принимал первые электрички. Вот так сегодня Одесский ж/д вокзал принимал первые электрички. Вот так сегодня Одесский ж/д вокзал принимал первые электрички. Вот так сегодня Одесский ж/д вокзал принимал первые электрички. Вот так сегодня Одесский ж/д вокзал принимал первые электрички. Боковые входы закрыты. Вот так сегодня Одесский ж/д вокзал принимал первые электрички. Вот так сегодня Одесский ж/д вокзал принимал первые электрички. Вот так сегодня Одесский ж/д вокзал принимал первые электрички. Вот так сегодня Одесский ж/д вокзал принимал первые электрички. Вот так сегодня Одесский ж/д вокзал принимал первые электрички. Вот так сегодня Одесский ж/д вокзал принимал первые электрички.

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