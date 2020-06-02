Проверка температуры и масочный режим: как в Одессе работают детские сады после карантина?

С послаблением карантина правительство разрешило отрыть детские сады в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая обстановка. Одесса среди таких городов. Уже 1 июня родители смогли отправить своих чад в дошкольные учреждения. Мы побывали в одном из садиков Суворовского района и посмотрели, как он работает в новых условиях.

Есть информационное оповещение

На входе в детский сад весит информационный стенд с оповещением о новых правилах на период противоэпидемических мер по борьбе с коронавирусом. Среди них:

– для посещения детского дошкольного учреждения заполнить соответствующую анкету;

– предоставить справки с работы;

– каждое утро перед посещением детского сада измерять ребенку температуру;

– не приводить детей с признаками ОРВИ, детей с температурой 37 и выше в детские сады не примут;

– на территорию детского сада входить только в маске и не заходить в группы.

Принимают малышей до 8:30, после чего садик закрывают. Родителей также об этом предупредили.

Проверяют температурный режим

Сразу за входом в детский сад сидит медсестра, которая измеряет температуру у всех приходящих.

— Нас оснастили бесконтактными градусниками. Температуру измеряю и работникам и детям с родителями. Данные фиксируются в журнал. Взрослых пускаю только в маске, рассказывает медсестра детского и температурный режим

сада №42 Валентина Рыгачо.

В этом мы убедились когда, при нас одну из мам остановили и попросили надеть средство защиты – маску. Конфликта не возникло, женщина последовала правилу и даже одела маску на ребенка, однако в этом необходимости нет. Напомним, дети могут находится в детских дошкольных учреждениях без масок.

Воспитатели принимают детей на воздухе. В случае дождя территория обустроена беседками, где можно спрятаться.

По словам Валентины, большую часть досуга дети проводят на улице. Родители должны это обязательно учитывать, приводя ребенка.

Трудностей со справками нет, но детей пока не много

Пока наш журналист находился возле медсестры, несколько родителей привели детей в сад. На вопрос о сложностях получения справки с работы все в один голос отметили, что сложностей не испытывали. Справки с работы получили по первому требованию.

В это время к нам подошли заместитель заведующей детского сада №42 и методический работник Светлана Зыкунова. Мы задали ей вопрос: «Что если один из родителей не занят на работе, а к примеру длительно лежит на лечение в больнице, примут ли ребенка в сад в такой ситуации?».

— Мы все люди, значит, будем рассматривать этот случай индивидуально. Думаю, если длительное лечение подтвердят справкой с больницы, ребенка возьмут, — подчеркнула Светлана.

По информации сотрудников детского учреждения, в саду работают четыре группы. Вчера они все вместе приняли 15 детей, в будущем ожидают большего количества дошколят.

Дополнительная предосторожность

Сотрудники сада говорят, что группы дезинфицируют каждые три часа. Всем необходимым для этого горсовет обеспечил учреждение.

Обеспечил ли Одесский горсовет всех работников сада тестами на коронавирус, уточняем в их пресс-службе. Об этом оповестим вас позже.

Как принимают деток в саду, смотрите в нашей галерее.

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