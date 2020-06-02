Ревизор с «Одесской жизнью»: как работают торговые центры сегодня?

На днях «Одесская жизнь» отправилась с ревизией в один из торговых центров, чтобы узнать, как происходит торговля и соблюдают ли посетители «правила защиты» спустя три недели после выхода из первого этапа карантина.

Во время карантина торговые центры работают при одном, но главном условии – наличие защитных средств у обслуживающего персонала и посетителей, а также регулярный температурный скрининг. Чтобы проверить, как все это работает на практике, мы побывали в ТЦ «Сити центр».

При входе в торговый центр посетителей встречает строгий охранник с маской на лице. Но он не проверяет всех на наличие средств безопасности, а об измерении температуры вообще не идет речь. В итоге, вы спокойно можете войти в центр без маски, и вас никто не остановит. Как известно, администрация центра может только рекомендовать надеть защитные средства или просить не заходить в торговый центр. Поэтому, все засвистит только от понимания людей и их ответственного отношение к правилам.

В будние дни людей в магазинах не так много, как в выходные, но поток есть. Кто-то просто гуляет по территории центра, кто-то назначил здесь встречу, а кто-то отдыхает на лавочках с приобретенными покупками. Но главное, никто никуда не спешит.

Кстати, в торговом центре уже работают островки с фуд-котортом, где можно приобрести себе кофе, чай, сладости. Возле каждого мини-бара, как и по всей территории ТЦ, обязательно находятся одноразовые перчатки и антисептики.

При входе в любой из магазинов вас также «встретит» специальный стеллаж с антисептиком и одноразовыми перчатками. К тому же, повсюду развешаны плакаты и наклейки с рекомендациями поведения в общественных местах, где посетителей просят:

– соблюдать дистанцию между посетителями 1,5 м;

– ограничить количества посетителей – 1 человек на 10 кв. м;

– обязательное наличие средств личной защиты – маска или респиратор.

Если нет респиратора или маски, их можно приобрести на кассе за 8 -10 грн.

В помещениях магазинов количество людей разное. В некоторых никого нет, а в других целая толпа у касс, которая рвется приобрести товар по выгодной скидке. А вот занимать правильно очереди не все еще научились. Никто практически не соблюдает рекомендуемую дистанцию. Да и за покупателями строго не следят, некоторые из продавцов-консультантов сами грешат. Но посетителей это не смущает. При виде красных или желтых ценников они забывают обо всем.

Что касается скидок и цен, привычного ажиотажа нет. Как сообщил один из продавцов-консультантов, в торговом центре в первые дни работы было много людей, как для карантина. Это связано со скидками, которые магазины предлагали сразу после открытия. Ведь магазины остались со старыми коллекциями, которые нужно было «утилизировать» до наступления летнего сезона. Здесь до сих пор можно найти зимнюю одежду – шапки, куртки, теплые носки, шарфы. В среднем цены на товары остались прежадными.

Из общего обзора видно, что в ТРЦ «Сити центр» свою работу сохранили практически все магазины. Залы убирают несколько раз в день, хоть и уборщиков нам не пришлось застать. Как говорят продавцы-консультанты, здесь тщательно следят за санитарией и делают регулярную дезинфекцию. Что уж сказать, это видно на деле – помещения центра в прямом смысле блестят от чистоты. Смотрите в галерее ниже.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.