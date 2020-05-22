Хроники коронавируса: адаптивный карантин в Одессе и открытие детских садов

По состоянию на вечер 22 мая в Украине подтверждено 20 148 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 588 летальных, а выздоровевших – 6 585. В Одесской области подтвердили 814 случаев заражения.
- Согласно решению Правительства с 22 мая в тех регионах, где эпидемиологические показатели соответствуют установленным Минздравом критериям для новых случаев заболевания коронавирусной болезни (не более 12 на 100 000 населения), количества тестов (не менее 12 на 100 000 населения) и наполненности койкомест в больницах (не более 50%), восстанавливается работа общественного транспорта.
- Показатели Одесской области по заболевшим, количеству находящихся на излечении от COVID-19 и проведенных тестов, позволяют ввести в нашей области запланированные послабления карантинных мер.
Пока экологи сообщают нам о том, что мир во время карантина стал чище, на улицах появляется огромное количество использованных масок и перчаток, которые в лучшем случае выбрасывают в урны, а в худшем – они оказываются на земле.
- В дошкольные задеведения заведения разрешат принимать детей, не имеющих симптомов вирусной инфекции и имеющих справку от семейного врача об эпидемиологическом окружении ребенка. В первую очередь группы детских садов откроют для детей, чьи родители работают.