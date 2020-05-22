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Новости Одессы и Одесской области

Как будут работать одесские детские сады с 25 мая: основные правила и условия открытия

Как будут работать одесские детские сады с 25 мая: основные правила и условия открытия

Украинский МОЗ начал координацию поэтапного обеспечения безопасных условий для детей в учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В дошкольные задеведения заведения разрешат принимать детей, не имеющих симптомов вирусной инфекции и имеющих справку от семейного врача об эпидемиологическом окружении ребенка. В первую очередь группы детских садов откроют для детей, чьи родители работают.

Сотрудники дошкольных заведений смогут вернуться к работе, если у них есть результаты отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 и отсутствуют какие-либо симптомы вирусной инфекции.

Ежедневно в детских садах будут измерять температуру как детям, так и взрослым. Кроме того, заведения дошкольного образования должны быть обеспечены необходимым количеством средств для дезинфекции и средств индивидуальной защиты.

Фото: Freepik

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