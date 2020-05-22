Как правильно утилизировать медицинские маски и перчатки. Где это сделать в Одессе?

Пока экологи сообщают нам о том, что мир во время карантина стал чище, на улицах появляется огромное количество использованных масок и перчаток, которые в лучшем случае выбрасывают в урны, а в худшем – они оказываются на земле.

В чем проблема?

Сегодня купить медицинскую маску или респиратор не составляет труда. Но в первые месяца пандемии все это в буквально смысле было «на вес золота». Сейчас вместе с доступностью защитных средств появилась проблема их утилизации. Как известно, медицинские учреждения обязаны правильно утилизировать такие отходы. Для этого они заключают договоры со специализированными компаниями, которые сжигают их в специальной печи при очень высокой температуре.

В нашей повседневной жизни предметы защиты чаще всего отправляются в баки вместе с обычным бытовым мусором, а иногда даже мимо. Это еще один фактор размножения и распространения опасных бактерий. А если использованная маска или перчатки попадут в окружающую среду, то разлагаться будут долго.

Впрочем, и высокотемпературное сжигание тоже не выход. Такой способ утилизации мусора считается неэкологичным, поскольку в состав большинства защитных средств входит синтетика и при сжигании образуются токсичные газы. В итоге, одноразовые маски, перчатки, респираторы и даже емкости от санитайзеров, могут оказать губительное влияние на окружающую среду. Что же тогда делать?

Готовы ли предприятия утилизировать средства защиты?

Инженер-изобретатель, основатель перерабатывающей студии «Дорогоцінний пластик Україна» Евгений Хлебников объясняет: «Сегодня существует очень много разновидностей масок. И не всегда известно, из какого материала их изготовляют. Но при необходимости мы можем делать эксперименты, чтобы научиться перерабатывать тот или иной тип масок.

На самом деле переработка таких материалов не так сложна, как их сортировка и хранение. Ведь легче всего выбрасывать такие продукты в общий мусорный контейнер и отправлять на свалку. Сортировать все отдельно сложно: одноразовые и тканевые маски в один контейнер, медицинские перчатки – в другой, респираторы – в третий. Для этого должна быть правильная инфраструктура.

Наша проблема в том, что все произошло настолько быстро, что к правильной сортировки и утилизации использованных средств защиты оказались не подготовленными многие страны, в том числе и Украина. Конечно же, перерабатывать средства защиты необходимо, чтобы не оставить печальный след в природе и не ухудшить экологию. Но для этого нужно создавать отдельные предприятия и систему по переработке таких опасных отходов. Тогда переработка реальна и можно из такого мусора что-то изготавливать, к примеру, тротуарную плитку или дорогу. О пунктах приема и переработки медицинского мусора в Одессе пока ничего не известно. Но вопрос остается открытым».

Что говорят экоактивисты?

Павел Дашук — инициатор проекта «Наша чистая Одесса»:

«На многих участках города наша команда устанавливает специальные урны для разделения мусора. И прослеживается явная тенденция к соблюдению правил его сортировки. В будущем планируем запустить акцию по пропаганде выброса масок и перчаток в урны. Для этого готовим специальные наклейки. Хочется призвать людей, не бросать использованный мусор прямо под ноги, а все-таки попытаться донести его до урны. Тем более использованную маску или медицинскую перчатку. Пусть даже в общий мусорный бак. Так будет гораздо безопаснее, как физически, так и ментально. Ведь каждая выброшенная, где попало единица, дает разрешение на последующее бросание мусора куда попало. Тем более, защитные средства на которых могут находиться бактерии, в дальнейшем работают как их накопитель».

Как утилизируют маски в Одессе?

Пока экоактивисты бьют тревогу из-за проблемы избытка «карантинного» мусора. В Одессе Департамент городского хозяйства уже обратили на это внимание. По всему городу устанавливают специальные урны, куда одесситы могут отдать использованные маски на утилизацию. Найти такие контейнеры можно на всех участках ЖКС, в районах жилых домов, также в парках и скверах.

Как сообщает вице-мэр Дмитрий Жеман: «Наша задача, чтобы таких контейнеров было максимально много. Чтобы люди не ходили и не искали их по городу. Все собранные маски и респираторы сразу утилизируются, то есть сжигаются. В каждом ЖКС есть специальная аппаратура, с помощью которой происходит этот процесс».

Как выбросить маску и перчатки, если нет специальной урны?

Респираторы, маски и перчатки — это медицинские отходы, которые несут эпидемиологическую опасность. К примеру, волонтеры из Greenpeace и медики рекомендует маски и перчатки герметично упаковывать в отдельный мусорный пакет и утилизировать вместе с бытовым мусором. Но перед эти лучше выдержать трехдневный «мусорный карантин» и только потом выбросить медицинские отходы в уличные контейнеры – за это время вирус гибнет.

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