Какие регионы Украины готовы к началу адаптивного карантина: как дела в Одесской области?

Сегодня, 22 мая, на свой странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов опубликовал данные о том, какие регионы Украины готовы к началу адаптивного карантина.

Исходя из приведенной министром таблицы, показатели Одесской области по заболевшим, количеству находящихся на излечении от COVID-19 и проведенных тестов, позволяют ввести в нашей области запланированные послабления карантинных мер.

Среди благополучных областей также оказались Волынская, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области. Остальные регионы Украины к очередному этапу выхода из карантина пока не готовы.

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