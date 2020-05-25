Хроники коронавируса: Одесчина готовится к отмене карантина, а в городе тратят на борьбу с COVID по 150 гривен на одессита

В Одессе и области к 9.00 25 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 832 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области: 5 новых случаев заболевания, 10 человек вылечились, летальных случаев нет.

Количество вылеченных пациентов в Одесской области продолжает стремительно расти и сегодня составляет уже 138 человек. Из них – 10 детей и 36 медработников. Если такая положительная тенденция сохранится – уже на следующей неделе мы перейдем к очередному этапу смягчения карантина. Му узнали как это будет происходить.

В течение последней недели в области провели 2769 ПЦР-тестов (за последние сутки – 318 тестов). А с начала пандемии в Одесской области было проведено 15 437 тестов на COVID-19. Что известно о заболевших в городах и районах области – узнавайте ЗДЕСЬ.

Стало известно, сколько бюджетных средств потратили власти Одессы на борьбу с COVID-19. Если поделить сумму на миллион жителей, то получается, что на одного одессита пришлось по 150 гривен. Пока не понятно – много это или мало…

Сегодня в Украине открылись детские сады. Вот ЗДЕСЬ можно прочитать, что известно о правилах для детей и сотрудников.

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