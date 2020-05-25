Сегодня, 25 мая, в Украине открываются детские сады: что разрешено и что запрещено

Сегодня, 25 мая, в Украине разрешается возобновить работу детских садов при благоприятной эпидемиологической ситуации в отдельном регионе. Об этом написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Также Максим Степанов, еще раз опроверг миф о якобы рекомендации надевать на малышей маски в садах. Минздрав таких рекомендаций не давало.

Все рекомендации МОЗ по функционированию дошкольных учреждений на время эпидемии коронавируса – смотрите в инфографике.

Инфографика: МОЗ Украины

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.