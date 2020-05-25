Сколько заболевших коронавирусом в городах и районах Одесской области 25 мая

По данным на утро 25 мая в Одесской области сейчас болеют коронавирусом 680 человек, а подозрение на заболевание COVID-19 имеет 2121 житель Одесчины.
Как сообщили в пресс-службе Одесской ОГА, в течение последней недели в области провели 2769 ПЦР-тестов (за последние сутки – 318 тестов). А с начала пандемии в Одесской области было проведено 15 437 тестов на COVID-19.
Сейчас статистика распространия коронавируса в городах и районах Одесской области выглядит так (в порядке убывания):
- Подольский район – 392 случая (31 ребенок, 95 медработников);
- Одесса – 192 случая (11 детей, 58 медработников);
- Беляевский район – 71 случай (11 детей, 5 медработников);
- Балта – 23 случая (2 ребенка,1 медработник);
- Кодымский район – 19 случаев (1 ребенок, 3 медработника);
- Измаил – 18 случаев (6 ребенок, 4 медработниика),
- Белгород- Днестровский район – 18 случаев (2 ребенка, 2 медработника);
- Овидиопольский район – 17 случаев (2 ребенка, 3 медработниика);
- Килийский район – 15 случаев (2 ребенка, 2 медработниика);
- Болградский район – 10 случаев (2 ребенка, 2 медработника);
- Лиманский район – 7 случаев (1 ребенок, 3 медработника);
- Черноморск – 7 случаев (1 ребенок, 2 медработника);
- Окнянский район – 7 случаев (1 ребенок, 2 медработника);
- Теплодар – 7 случаев (1 медработник);
- Раздельнянский район – 6 случаев (1 медработник);
- Саратский район – 4 случая;
- Ивановский район – 3 случая (2 медработника);
- Ширяевский район – 3 случая (1 медработник);
- Измаильский район – 3 случая;
- Тарутинский район – 3 случая;
- Ананьевский район – 2 случая;
- Южный – 2 случая (1 ребенок);
- Березовский район – 1 случай (1 ребенок);
- Арцизский район – 1 случай;
- Любашевский район – 1 случай.