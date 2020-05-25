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Новости Одессы и Одесской области

Сколько заболевших коронавирусом в городах и районах Одесской области 25 мая

Сколько заболевших коронавирусом в городах и районах Одесской области 25 мая

По данным на утро 25 мая в Одесской области сейчас болеют коронавирусом 680 человек, а подозрение на заболевание COVID-19 имеет 2121 житель Одесчины.

Как сообщили в пресс-службе Одесской ОГА, в течение последней недели в области провели 2769 ПЦР-тестов (за последние сутки – 318 тестов). А с начала пандемии в Одесской области было проведено 15 437 тестов на COVID-19.

Сейчас статистика распространия коронавируса в городах и районах Одесской области выглядит так (в порядке убывания):

  • Подольский район – 392 случая (31 ребенок, 95 медработников);
  • Одесса – 192 случая (11 детей, 58 медработников);
  • Беляевский район – 71 случай (11 детей, 5 медработников);
  • Балта – 23 случая (2 ребенка,1 медработник);
  • Кодымский район – 19 случаев (1 ребенок, 3 медработника);
  • Измаил – 18 случаев (6 ребенок, 4 медработниика),
  • Белгород- Днестровский район – 18 случаев (2 ребенка, 2 медработника);
  • Овидиопольский район – 17 случаев (2 ребенка, 3 медработниика);
  • Килийский район – 15 случаев (2 ребенка, 2 медработниика);
  • Болградский район – 10 случаев (2 ребенка, 2 медработника);
  • Лиманский район – 7 случаев (1 ребенок, 3 медработника);
  • Черноморск – 7 случаев (1 ребенок, 2 медработника);
  • Окнянский район – 7 случаев (1 ребенок, 2 медработника);
  • Теплодар – 7 случаев (1 медработник);
  • Раздельнянский район – 6 случаев (1 медработник);
  • Саратский район – 4 случая;
  • Ивановский район – 3 случая (2 медработника);
  • Ширяевский район – 3 случая (1 медработник);
  • Измаильский район – 3 случая;
  • Тарутинский район – 3 случая;
  • Ананьевский район – 2 случая;
  • Южный – 2 случая (1 ребенок);
  • Березовский район – 1 случай (1 ребенок);
  • Арцизский район – 1 случай;
  • Любашевский район – 1 случай.

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