«Хочу оставить как можно больше боли»: в Праге мужчина расстрелял целый факультет университета (видео)

В столице Чехии Праге сегодня, 21 декабря, мужчина расстрелял студентов. 10 человек погибли, 30 получили ранения. Его личность установлена, но сам убийца уже ликвидирован.
Об этом сообщают чешский телеграм-каналы.
Стрельба произошла на философском факультете Карлова университета имени на площади Яна Палаха — в самом сердце Праги.
Полиция эвакуировала студентов, а также попросила жителей соседних улиц не покидать свои дома.
По предварительной информации, стрельба велась из длинноствольного оружия.
Как сообщил мэр Праги, стрелок не был ликвидирован полицией, он покончил с собой, спрыгнув с крыши здания.
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Личность стрелка установили. Им оказался 24-летний мужчина, который имел психические проблемы. За несколько дней до массового расстрела, он завёл телеграм-канал, где писал свои мысли.
Как сообщили в пражской полиции, перед тем, как отправиться на Философский факультет, он убил своего отца, проживавшего вместе с ним в доме в Кладно.
Официальной информации о мотивах случившегося нет.