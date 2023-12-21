«Хочу оставить как можно больше боли»: в Праге мужчина расстрелял целый факультет университета (видео)

Об этом сообщают чешский телеграм-каналы.

Стрельба произошла на философском факультете Карлова университета имени на площади Яна Палаха — в самом сердце Праги.

Полиция эвакуировала студентов, а также попросила жителей соседних улиц не покидать свои дома.

По предварительной информации, стрельба велась из длинноствольного оружия.

Как сообщил мэр Праги, стрелок не был ликвидирован полицией, он покончил с собой, спрыгнув с крыши здания.

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Личность стрелка установили. Им оказался 24-летний мужчина, который имел психические проблемы. За несколько дней до массового расстрела, он завёл телеграм-канал, где писал свои мысли.

Как сообщили в пражской полиции, перед тем, как отправиться на Философский факультет, он убил своего отца, проживавшего вместе с ним в доме в Кладно.

Официальной информации о мотивах случившегося нет.