Новини Одеси та Одеської області

“Хочу залишити якнайбільше болю”: у Празі чоловік розстріляв цілий факультет університету (відео)

“Хочу залишити якнайбільше болю”: у Празі чоловік розстріляв цілий факультет університету (відео)

У столиці Чехії в Празі сьогодні, 21 грудня, чоловік розстріляв студентів. 10 людей загинули, 30 отримали поранення. Його особу встановлено, але самого вбивця вже ліквідовано.

Про це повідомляють чеські телеграм-канали.

Стрілянина відбулася на філософському факультеті Карлового університету імені на площі Яна Палаха – у самому серці Праги.

Поліція евакуювала студентів, а також попросила мешканців сусідніх вулиць не залишати своїх будинків.

За попередньою інформацією, стрілянина велася з довгоствольної зброї.

Як повідомив мер Праги, стрілець не був ліквідований поліцією, він наклав на себе руки, зістрибнувши з даху будівлі.

Читайте також: 116 років тому в Одесі запобігли кілька терактів

Особу стрільця встановили. Ним виявився 24-річний чоловік, котрий мав психічні проблеми. За кілька днів до масового розстрілу він завів телеграм-канал, де писав свої думки.

стрелок в праге

Як повідомили у празькій поліції, перед тим, як вирушити на Філософський факультет, він убив свого батька, який проживав разом із ним у будинку в Кладно.

Офіційної інформації про мотиви того, що сталося, немає.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати