“Хочу залишити якнайбільше болю”: у Празі чоловік розстріляв цілий факультет університету (відео)

У столиці Чехії в Празі сьогодні, 21 грудня, чоловік розстріляв студентів. 10 людей загинули, 30 отримали поранення. Його особу встановлено, але самого вбивця вже ліквідовано.
Про це повідомляють чеські телеграм-канали.
Стрілянина відбулася на філософському факультеті Карлового університету імені на площі Яна Палаха – у самому серці Праги.
Поліція евакуювала студентів, а також попросила мешканців сусідніх вулиць не залишати своїх будинків.
За попередньою інформацією, стрілянина велася з довгоствольної зброї.
Як повідомив мер Праги, стрілець не був ліквідований поліцією, він наклав на себе руки, зістрибнувши з даху будівлі.
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Особу стрільця встановили. Ним виявився 24-річний чоловік, котрий мав психічні проблеми. За кілька днів до масового розстрілу він завів телеграм-канал, де писав свої думки.
Як повідомили у празькій поліції, перед тим, як вирушити на Філософський факультет, він убив свого батька, який проживав разом із ним у будинку в Кладно.
Офіційної інформації про мотиви того, що сталося, немає.