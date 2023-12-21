“Хочу залишити якнайбільше болю”: у Празі чоловік розстріляв цілий факультет університету (відео)

Про це повідомляють чеські телеграм-канали.

Стрілянина відбулася на філософському факультеті Карлового університету імені на площі Яна Палаха – у самому серці Праги.

Поліція евакуювала студентів, а також попросила мешканців сусідніх вулиць не залишати своїх будинків.

За попередньою інформацією, стрілянина велася з довгоствольної зброї.

Як повідомив мер Праги, стрілець не був ліквідований поліцією, він наклав на себе руки, зістрибнувши з даху будівлі.

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Особу стрільця встановили. Ним виявився 24-річний чоловік, котрий мав психічні проблеми. За кілька днів до масового розстрілу він завів телеграм-канал, де писав свої думки.

Як повідомили у празькій поліції, перед тим, як вирушити на Філософський факультет, він убив свого батька, який проживав разом із ним у будинку в Кладно.

Офіційної інформації про мотиви того, що сталося, немає.