Восемь первых страниц газет Великобритании о подрыве Каховской ГЭС

Британия обвинила россию в военном преступлении на фоне заявлений о том, что силы Кремля взорвали большую плотину на юге Украины.

Великобритания, Шотландия «The Herald» – «Страх от взрыва дамбы»

Подпись под фото: Татьяна держит домашних животных Цацу и Чуню, стоя в своем доме, затопленном после подрыва Каховской дамбы в Херсоне.

Фото: Евгений Малолетка

«The Scotsman» – «Украина: бегут 40 000 человек. Зеленский обвинил Россию в взрыве дамбы»

«The Times» — Россия может нацелиться на атомную станцию после удара по дамбе.

Россия может планировать взорвать Запорожскую атомную станцию, предупредила Украину после того, как она обвинила Кремль в подрыве дамбы.

Дамба в Новой Каховке на юге Украины была расколота на две части в результате взрывов. Официальные лица предупредили, что наводнение может затронуть 40 000 человек на украинских и оккупированных россией территориях и прекратить подачу электроэнергии, газа и чистой воды вплоть аж до Крыма.

Подпись под фото: «Разрушение дамбы Новой Каховки на юге Украины оставило тысячи людей без крова. Украина и Россия обвинили друг друга в катастрофе»

«The Guardian» — «Экологическая катастрофа»: наводнение обрушилось на Украину из-за разрушения дамбы».

Киев заявил, что россия взорвала дамбу, чтобы остановить контратаку.

Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а на юге Украины разразилась экологическая катастрофа из-за обрушения большой гидроэлектростанции на реке Днепр, которая, по словам Киева, была взорвана Россией, чтобы отразить украинское контрнаступление.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разрушение Новокаховской дамбы «экологической бомбой массового уничтожения» и сказал, что только освобождение всей страны может гарантировать защиту от новых «террористических» актов. Он обвинил российские оккупационные силы, с прошлого года контролирующие плотину и близлежащий город.

Подпись под фото: «Женщина бредет по затопленным улицам после обрушения плотины в Новой Каховке».

Фото: Евгений Малолетка

«The Daily Telegraph» — «Подрыв дамбы «новый минимум» для России»

Кремль обвиняют в «крупнейшей техногенной катастрофе в Европе за десятилетие», чтобы остановить украинские войска.

Россию вчера обвинили в разрушении дамбы, чтобы замедлить контрнаступление Украины, что, по словам Риши Сунака, было бы «новым минимумом (дном – прим. С. Ч.)» Москвы.

Вчера утром из-за плотины Новой Каховки на реке Днепр прорвались потоки паводковой воды, что заставило эвакуировать десятки тысяч мирных жителей и оставило под водой полосы линии фронта.

Разрушение произошло через день после того, как Киев совершил многочисленные атаки на линии фронта в очевидном начале своего контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска предварительно миновали дамбу и нажали на кур вчера в 2:50 ночи. По его словам, взрыв стал «самой большой техногенной катастрофой в Европе за десятилетие».

Вчера вечером премьер-министр Риши Сунак сказал: «Наши военные и разведывательные службы сейчас рассматривают это, поэтому преждевременно это предусмотреть и вынести окончательное решение. Но я могу сказать, что если это было намеренно, это станет самым большим нападением на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и продемонстрирует новые падения, которые мы увидели в результате российской агрессии.

Нападения на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Мы уже видели предварительные случаи этого в конфликте. Но еще слишком рано говорить до конца».

Американская разведка «склонялась» к выводу, что наводнение спровоцировало россию, сообщили вчера вечером новости NBC.

Джеймс Клеверли, министр иностранных дел, предположил, что за «отвратительным актом» стоит Россия, заявив, что «преднамеренное нападение исключительно на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением».

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Москву в нанесении удара, чтобы прекратить украинское наступление.

Россия обвинила Украину в разрушении дамбы, назвав это актом «диверсии», который поставил под угрозу поставку воды в контролируемый россией Крым.

Новая Каховская дамба и гидроэлектростанция обеспечивали энергией три миллиона домов. Запорожская атомная электростанция, расположенная примерно в 90 милях выше по течению, также использовала воду для охлаждения реакторов. В заявлении, опубликованном Международным агентством по атомной энергии ООН, говорится, что непосредственной угрозы безопасности станции нет.

Более 17 000 человек были эвакуированы вчера, а Украина предупредила, что 25 000 жителей, застрявших на оккупированных россией территориях, также находятся в опасности. Экстренные службы на подконтрольных россии территориях заявили, что от наводнения могут пострадать около 80 городов.

«За все свои годы я никогда не видела ничего подобного, – рассказала «The Daily Telegraph» херсонка Вита Лозинская. «Деревья, машины, все остальное сносит наводнение».

Лебеди плавали вокруг административного здания Новой Каховки, а бобры – на улицах Херсона.

«FT» — «Зеленський стверджує, що Росія підірвала екологічну бомбу, зруйнувавши дамбу»

Мешканці тікають від паводка. Вдар по планах контрнаступу в Україні. Побоювання за енергопостачання.

«I» — «40 000 бегут от «военных преступлений» после подрыва дамбы»

Паводковые воды уничтожают села и вызывают экологическую катастрофу Влияние на людей, сельское хозяйство и атомную электростанцию до сих пор неизвестно.

Женевская конвенция запрещает нападения на дамбы, если они могут нанести значительные потери гражданскому населению – поэтому британский министр иностранных дел говорит о «военном преступлении».

Кремль отрицает минирование дамбы, а военные аналитики считают, что Россия намерена замедлить контрнаступление со стороны Украины

«Daily Express» — «Разрушение украинской дамбы является «военным преступлением»

Британия обвинила россию в военном преступлении на фоне заявлений о том, что силы Кремля взорвали большую плотину на юге Украины.