Хасиды в Одесском аэропорту и передвыборные борды: коротко о вчерашних новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В парке им. Шевченко начался благотворительный фестиваль «Рок и искусство в защиту животных и окружающей среды».
- Мы рассказывали, как в одесских школах пройдёт 1 сентября.
- В Одессе появилась необычная детская площадка. Она сделана в виде одесского трамвая «Одиссей».
- Борды с предвыборными обещаниями заполонили Одессу. Предвыборная гонка в городе уже началась. Менее двух месяцев осталось до местных выборов, поэтому кандидатам нужно заявить о себе как можно большему количеству будущих избирателей. Какие борды чаще всего видят одесситы и что с ними не так?
- Сотни хасидов – религиозных паломников из Израиля и других стран мира прилетели в украинские аэропорты, но не могут покинуть зону контроля. Хасидов держат в аэропортах Киева, Одессы, Запорожья.