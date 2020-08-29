Хасиды в Одесском аэропорту и передвыборные борды: коротко о вчерашних новостях

В Одессе появился еще один необычный трамвай «на приколе» В Одессе появилась необычная детская площадка. Она сделана в виде одесского трамвая «Одиссей», и установлена на дворовой территории общежития коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» по улице Академика Королева. Как сообщают в КП «Одесгорэлектротранс», новый трамвай-площадка для детских игр изготовлен из дерева. ПОДРОБНЕЕ

В Украину не пустили несколько десятков хасидов В Украину не пустили несколько десятков паломников – брацлавских хасидов. Как выяснилось, они не смогли подтвердить цель своего визита. ПОДРОБНЕЕ