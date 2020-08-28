В Украину не пустили несколько десятков хасидов

В Украину не пустили несколько десятков паломников – брацлавских хасидов. Как выяснилось, они не смогли подтвердить цель своего визита.

Об этом в комментарии для РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко — пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины.

По его словам, если иностранцам цель визита подтвердить не удаётся, то таких пассажиров возвращают обратно следующим рейсом.

Ранее сообщалось, что несколько десятков хасидов застряли в аэропорту Одессы. Аналогичная ситуация сложилась в Борисполе и аэропорту Запорожья.

При этом в Украине уже начал действовать запрет на въезд иностранцев. Он вступил в силу с полуночи пятницы, 28 августа, в связи с распространением коронавируса.

Хасиды ежегодно приезжают в Умань Винницкой области на могилу цадика Нахмана. Обычно они начинают прибывать за несколько дней до праздника Рош Ха-Шана, который припадает на конец сентября – начало октября. В этом году приехали раньше. Видимо, хотели проскочить до закрытия границ.

Ранее официальные власти Украины заявляли что массового паломничества хасидов в Умань в этом году не будет.