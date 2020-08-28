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Рок, клоуны и фокусник: в Одессе стартовал фестиваль, посвященный защите животных

Рок, клоуны и фокусник: в Одессе стартовал фестиваль, посвященный защите животных

В парке им. Шевченко начался благотворительный фестиваль «Рок и искусство в защиту животных и окружающей среды». В нем приняли участие клоуны, фокусник, кинологи и множество отечественных рок-групп. Кстати, «греметь» группы будут до ночи.

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Фестиваль стартовал сегодня в парке имени Т.Г. Шевченко возле «Ракушки» в 15:00. Возле сцены есть баннер с контактами благотворительного фонда «Кошкин дом», которые собирают пожертвования для улучшения жизни четырехлапых в приютах. Рядом – стол с баночками для пожертвований. А возле дерева разместили фотовыставку собак и кошек, которые ищут своих хозяев. На каждой фотографии есть номер куратора, с которым нужно созвониться, чтобы забрать животное.

Смотрите больше фото в галерее:

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Сам фестиваль организаторы решили начать с развлекательно-детской программы. Сперва всем зрителям показали, как две собаки, которые всю свою жизнь проработали сторожами, в зрелом возврате смогли поладить с детьми. Собственно, под присмотром кинолога, дети ходили по сцене с собаками, отдавая команды.

Затем детей веселили клоуны, которые взаимодействовали с публикой и зазывали присоединиться к номеру. А вот в номере фокусника решили поучаствовать не только дети, но и взрослые. Всем ведь интересно попробовать сотворить «волшебство» с помощью волшебной палочки.

Отметим, что основное мероприятие на фестивале – выступления рок-групп. Их собралось немало: «Шрэд метод», «Чужеземец», «Мишель Вермишель», «Пульс», «Vidma», «Droptheroof», «Freesoulfamily». Ориентировочно, группы будут выступать до 11 ночи.

Смотрите больше фото в галерее:

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Фото: Артем Виноградов

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

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