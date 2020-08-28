«О!», «Зе!» и «подвиги Труханова»: борды с предвыборными обещаниями заполонили Одессу (фото)

Предвыборная гонка в городе уже началась. Менее двух месяцев осталось до местных выборов, поэтому кандидатам нужно заявить о себе как можно большему количеству будущих избирателей. Один из самых простых способов – купить рекламу на билбордах. Политические лозунги заменили львиную долю рекламы о продажах недвижимости, акциях в супермаркетах и прочих выгодных предложениях.

Как мы уже сообщали, местные выборы назначили на 25 октября. Теперь чуть ли не на каждой улице теперь можно наткнуться на политрекламу какой-то партии. Особенно в центре города.

Немалая ее доля приходится на партию городского головы Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам». Наверняка, все уже хорошо осведомлены о том, что Трасса здоровья, благодаря эстакаде, стала цельной, дороги починили, стадионы и площадки построили, а дом Руссова вернули одесситам. В некоторых обсуждениях в соцсетях это цинично назвали «подвигами Труханова».

Конкурентами действующего мэра по численности такого вида рекламы можно назвать «Зе! Команду». Их лозунги повествуют о том, что «маму разворовывают», «мама плохо себя чувствует», «Украина – это ты», на каждом из которых нам обещают вернуть Одессе Одессу.

Кандидатом от партии «Европейская солидарность» в Одессе будет Петр Обухов. Его рекламы, конечно, не так много, но подобно короткому и узнаваемому бренду «Зе!», кандидат решил использовать еще более короткий – «О!». Данная политсила тоже пытается делать рекламу, в которой идет речь о делах, например, финансировании медицины. А сам Обухов регулярно публикует в социальных сетях видеоматериалы, где он находит решение городских проблем.

Также немало рекламы новой политической партии «За майбутнє». На забронированных рекламных щитах партии, в отличие от других, нет особой креативности. Кстати, из-за этого непонятно, за какое именно будущее голосовать их избирателям.

Политическая партия «Победа Пальчевского» тоже действует в Одессе. В рекламе сообщают, что хотят спасти страну от уничтожения.

Напоследок, упомянем два «интересных» политических лозунга. Небезызвестная «Морская партия» выпустила рекламу со словами: «Одесса знает». А «Батьківщіна» с лозунгом: «команда, которая знает, что делать».