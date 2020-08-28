Без линеек и родителей: как в одесских школах пройдёт 1 сентября?

1 сентября в Одессе начнётся учебный процесс — дети пойдут в школу. Но традиционных линеек не будет.

Об этом на встрече с журналистами рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

В День знаний праздничные мероприятия проведут только для первоклашек и учеников 11-ых классов. Для соблюдения дистанции возле школ нанесли разметку. Ребят разделят на параллели и будут заводить через все входы. При этом занятия будут начинаться в разное время, что поможет избежать столпотворений.

Также в департаменте просят родителей перед школой обязательно измерять детям температуру и при малейших подозрениях на ОРВИ оставлять их дома и консультироваться с врачом. Учителя, в свою очередь, на первом уроке будут интересоваться самочувствием учеников, а температурный скрининг будут проводить при входе.

Родителей в школу не пустят

Родителей во время уроков в школу временно пускать не будут. «Это рекомендация главного санитарного врача. Мы уважаем право каждой семьи увидеть учебное заведение и приглашаем это сделать в удобное время, когда нет детей. Это требование разумное. Хотя сейчас мы слышим упрёки, что это нарушает права. Но наши права заканчиваются там, где есть права других людей. Мы не знаем состояния здоровья родителей. Поэтому должны беречь всех детей», — говорит Буйневич.

Что будет, если в школе обнаружат коронавирус?

При выявлении ребёнка или учителя с подозрением на коронавирус школа закроется на 2 дня для дезинфекции и кварцевания. Если результат теста на COVID-19 будет отрицательным, то ученики возвращаются в школу, а если нет, то изолируются и переходят на дистанционное обучение.

Отметим, в этом году первый раз за парты сядут 12 тыс. детей. Всего в одесских школах — более 100 тыс. учащихся и 17 тыс. сотрудников школ и детсадов.

Напомним, сейчас город находится в «жёлтой» карантинной зоне, поэтому учиться будут очно. Если окажемся в «красной» зоне, то введут дистанционный ражим.

Напомним, ранее сообщалось, что выпускники одесских школ показали слабые результаты на ВНО по истории Украины.