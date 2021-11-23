Хаджибеевскую дамбу подлатают, а лиман свяжут с морем Румынским каналом

Провести текущий ремонт 5 участков Хаджибеевской дамбы взялся горсовет. На это потратят 27 млн грн. У областных властей планы посерьезнее: они хотят восстановить Румынский канал, по которому излишки воды из лимана будут сбрасываться в море.

Самые проблемные участки Хаджибеевской дамбы отремонтируют

Первое, что намерены сделать власти: отремонтировать самые проблемные участки дамбы. Таких насчитали пять, их общая длина 600 метров. Тогда как общая протяженность дамбы 3 км 600 м.

Финансировать работы будет городской совет Одессы. Он готов выделить на них 27 миллионов гривен. Об этом сказано в тендерной документации, опубликованной в системе «Прозорро».

В заявке сказано, что исполнитель должен будет капитально отремонтировать и стабилизировать состояние аварийных участков Хаджибейской дамбы. Заказчиком работ выступило муниципальное управление капительного строительства. Работы должны быть закончены до конца 2022 года.

Напомним, что прорыв Хаджибеевской дамбы грозит затоплением больших площадей города. Во время июльского залпового ливня этого года Одесса была в шаге от подобной катастрофы. Тогда Хаджибеевский лиман переполнился, и вода из него чуть было хлынула в город.

Читайте также: В районе Хаджибея построят дублирующий участок Объездной дороги

В Одессе восстановят Румынский канал

Но кроме укрепления дамбы есть и иной способ защитить город от вод Хаджибея. Реализовать его берутся областные власти. Еще во время Второй мировой войны, когда Одесса была оккупирована румынскими войсками, оккупационные власти прорыли канал, по которому излишки вод лимана сбрасывались в Черное море. Канал получил название Румынского.

Вот его-то сейчас и намерены восстановить. Одесская облгосадминистрация согласовала проекты реконструкции сбросного канала и аварийного сброса воды из Хаджибейского лимана в Черное море.

Румынский канал — грунтовый канал «лиман-море», его длина почти 2 километров. Он проходит вдоль Жеваховой улицы и кроме связи между Хаджибеем и морем выполняет роль главного сооружения для отвода поверхностных вод с прилегающих улиц. Также в канал стекают и хозяйственно-бытовые стоки.

Канал не чистили более 20 лет, за исключением небольшого участка в 600 м. За это время он засорился бытовым мусором и заилился землей.

Еще одна проблема – загрязнение вод Хаджибеевского лимана. В него сбрасывают отходы несколько предприятий. Если к итак нечистой воде на одесских пляжах добавится еще и химия из Хаджибея, это не прибавит здоровья отдыхающим, а пляжам туристической привлекательности.

Еще новости Одессы на тему Хаджибеевского лимана: