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В шаге от катастрофы: выдержит ли еще один ливень Хаджибейская дамба?

В шаге от катастрофы: выдержит ли еще один ливень Хаджибейская дамба?

Одесса и область до сих пор разгребают последствия ливня, который обрушился на регион в ночь на 22 июля. За несколько часов на город выпало более 50 миллиметров осадков. Вода не успевала уходить и в конце концов подтопила дороги, улицы, частные дома и подвалы многоэтажек, ветер повалил 60 деревьев. Более того, оказывается, что все могло быть еще хуже. На грани прорыва была дамба Хаджибейского лимана, которая защищает Пересыпь и Лузановку.

Ходим по краю

— Наше счастье, что ливень закончился за пять часов. Если бы он продолжился, то я не знаю, что бы случилось и что бы мы тогда делали, — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Оказывается, за чуть более чем четыре часа в Одессе выпало беспрецедентное количество осадков: 101 литр на квадратный метр при месячной норме в 40 литров. Поэтому в Хаджибейском лимане вода поднялась до уровня дороги, которая проходит по одноименной дамбе.

Если бы дамбу прорвало, то затопило всю прилегающую территорию. А это более двух тысяч гектаров земли, где живут и работают минимум 30 тысяч человек. Вода может залить жилые кварталы и огромную промзону, где находятся газовые и нефтехранилища.

Что делать?

Чтобы стабилизировать ситуацию, на опасном участке необходимо построить новую дамбу, которая сможет сдерживать Хаджибейский лиман. В частности, сегодня уже есть проект о расширении дороги до четырех полос и строительстве сооружений, которые будут сдерживать лиман. Но, к сожалению, решить эту проблему самостоятельно городские власти не могут. Помощи же от государства пока нет.

— Уровень Хаджибейского лимана не соответствует нормам и является критическим, поэтому самое время обратиться не только к национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, но и к СНБО, — считает заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман.

Поэтому одесские чиновники обратились к Кабмину, чтобы ускорить решение проблемы.

Время играет против нас

По мнению экспертов, избежать трагедии в районе Хаджибейской дамбы поможет создание нового водосброса. Ранее таковым являлся ныне недействующий «Румынский канал».

— Проект его возведения уже разработан управлением капитального строительства, а ориентировочная стоимость таких работ составляет примерно 300 миллионов гривен. Это недешевое удовольствие, но рано или поздно его придется реализовывать. Годы эксплуатации дамбы в аварийном режиме приводят к тому, что процесс суффозии развивается все более стремительно. На данный момент свою функциональность дамба еще не потеряла, но к работам нужно приступать немедленно, — объяснил заместитель начальника бассейнового управления водных ресурсов, инженер-гидробиолог Олег Чижик.

Напомним, что немного ранее мы уже рассказывали о проблемах Хаджибейской дамбы.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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