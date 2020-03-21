Одесса без Хаджибейской дамбы: Венеция у Черного моря, миллионы на дне залива и ничейное дело

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» – утверждает народная мудрость. Над многострадальной Хаджибеевской дамбой «гром гремит» не впервые. Более десятка лет сооружение работает в аварийном режиме. Недавний ураган вновь размыл дамбу, грозя окончательно ее разрушить, а водам лимана рвануться к морю, сметая все на своем пути. Каковы могут быть последствия техногенной катастрофы, и как ее предотвратить, выясняла «Одесская жизнь».

Аварийная дамба для древней гавани

Когда-то Хаджибейский лиман соединялся с морем. Историки утверждают, что примерно до начала XV века его использовали в качестве гавани. Свидетельства тому – находки на дне лимана старинных якорей. А так как был он очень соленым, чумаки туда за солью ездили.

С 1888 года сточные воды Одессы собирались на «полях орошения» и затем самотеком уходили в лиман, уровень которого тогда был ниже уровня моря. В начале 30-х за счет сброса сточных вод с СБО «Северная» лиман стал пресным.

Когда уровень воды в лимане начал подниматься, в 1932 году было принято решение в срочном порядке построить дамбу. Она должна была не только обеспечивать безопасность Пересыпи от наводнения, но и служить дорогой.

Насыпали дамбу в аварийном порядке без какого-либо проекта: на деревянные сваи, вбитые в илистый и песчаный нанос, насыпали грунт, камни, песок, а урез лимана выложили гранитом. Так что, по сути, настоящим «правильным» гидротехническим сооружением дамба не является.

В 1941 году увеличившийся с ростом города объем сточных вод и весенний паводок подняли уровень воды в лимане на два метра выше нормы. Тогда было принято решение о строительстве канала «лиман-море». Но начавшиеся работы прервала война.

История катастроф и «мусорных заплаток»

Впервые, переполненный лиман вырвался из берегов в1941 году. Покидая Одессу, отступающие советские войска взорвали дамбу в трех местах. Огромное количество воды, смывая все на своем пути, понеслось к морю: через поля орошения, поселок «Большевик», Куяльницкий парк, Пересыпь. Погибли десятки людей.

Подмывая ракушняковые стены, вода просачивалась в дома, затапливала погреба. Поток дошел до завода ЗОР. И в течение года после затопления вода стояла вплоть до Лузановки.

Румыны на скорую руку сооружение восстановили: с помощью известняковых блоков несколько подняли уровень дамбы и прорыли канал для отвода воды в море, который до сих пор называется «румынским». Уровень воды в лимане снизился – особенно в засушливые 1946-1947 годы. Но самотечный канал перестал функционировать, начал зарастать и, в конце концов, был частично засыпан при интенсивной застройке района.

А воды в лимане начали подниматься вновь. Когда их уровень достиг аварийной отметки, в 1969 году был построен комплекс сооружений «лиман-море». Тогда же, без соответствующих экспертных выводов, дамбу преобразовали в отрезок Объездной автодороги. Поток большегрузных автомобилей прочности сооружения, понятно, не способствовал.

Во второй раз «гром грянул» в 1996 году, когда уровень воды в лимане превысил высоту дамбы. Тогда под напором водяной массы во многих местах сместились гранитные глыбы. А дамбу стали укреплять… строительным мусором: бетонными перекрытиями, кусками стен снесенных домов и грудами других обломков.

В третий раз «прогрохотало» в 2003-м — после сильного весеннего паводка вслед за рекордно снежной зимой. Чтобы волны не захлестывали на проезжую часть, стены дамбы вновь повысили, а само сооружение «подлатали» бетонными «заплатками». При этом обнаружили, что под дорогой вместо твердого грунта — жидкая грязь. Катастрофы, к счастью, не произошло. Но местные жители не уставали «бомбардировать» власти требованиями капитального ремонта дамбы.

Судоходный канал вместо дороги на поселок Котовского

Недавний ураган «Юлия» однозначно предупредил: если «громыхнет» в 4-й раз — мало не покажется никому.

Под угрозой затопления окажутся порядка 30 тысяч людей, железная дорога, автомагистрали, промышленные предприятия, среди которых – нефтеперерабатывающий завод. Мощный поток смоет нефть на одесские пляжи — и на несколько лет о статусе «туристической Мекки» город может забыть. Десятки тысяч людей придется отселять. Вопрос, куда? Территория порядка 23 кв. км от Жеваховой горы до Пересыпи будет пропитана водой лимана — со всей грязью, накопившейся в нем за 90 лет, и промышленной химией бывших производств.

– Но самое опасное, с моей точки зрения, – считает доктор географических наук, профессор Юрий Тучковенко, – там проходят огромные подземные коммуникации на поселок Котовского: кабели связи, силовые кабели. Все они будут затоплены. Это, действительно, техногенная катастрофа — гораздо страшнее 1941 года. Поселок Котовского будет просто отрезан от города.

Правда, отметил ученый, станет реальной перспектива судоходного канала «Черное море – Хаджибейский лиман», который предлагали создать для развития Одесского морского порта.

«Город каналов» на полях орошения

– Это огромный ущерб – все придется создавать заново. К тому же, если прорыв будет на обширном участке, и пойдет высокая первичная волна – случится настоящая катастрофа. На территориях, непосредственно прилегающих к дамбе, создастся прямая угроза жизни населения, а не только хозяйственной деятельности. Конечно, по мере распространения высота волны будет уменьшаться. Но район Лузановки и ниже, безусловно, будут затоплены, – убежден Юрий Тучковенко. – Там уровень суши всего на 20-30 см выше уровня моря.

Тем более, что ученые прогнозируют, из-за изменений климата к концу столетия повышение уровеня моря, как минимум, на 50 см. В перспективе – Куяльник соединится с морем, Лузановка, включая поля орошения, будет затоплена. Уже сегодня в межсезонье грунтовые воды выходят здесь на поверхность, покрывая землю. Так что светит «жемчужине у моря» при таком раскладе будущее «города каналов» Венеции.

– В 2012 году во время шторма волны в Лузановке доходили до трамвайных путей. Это без повышения уровня моря. Потому строительство в этих районах жилых массивов рискованно, – уверен профессор. – Впрочем, городские власти при застройке нашего мнения не спрашивают. А вот западные фирмы, которые могут инвестировать строительство хозяйственных объектов в районе полей орошения, требуют доказательств, что эта территория не будет затоплена.

Вечноцветущее море и подводные миллионы

Так что, решение проблемы на Хаджибейской дамбе, жизненно важно для города. И первое, что надо сделать, считают ученые, – кардинально реконструировать очистные сооружения СБО «Северная» и начать сброс очищенных сточных вод в Одесский залив.

Ведь с 2016 года сброс со станции производится только в лиман. Оттого уровень его не понижается. А восстановление «румынского» канала, планируемое властями в качестве экстренной меры, эксперты считают недопустимым. Море в Одесском заливе и так регулярно «цветет». Потому сбрасывать воды с огромным количеством нитратов и фосфатов точно не стоит.

– Приведет он к тому, что, минимум, на 2 года Одесса лишится пляжей Лузановки и центральной части города, – убежден ректор Одесского экологического университета Сергей Степаненко. – Если то, что находится в Хаджибейском лимане, выльется в Одесский залив – это будет экологической катастрофой.

В 2014 году удаленный морской выпуск, который должен сбрасывать воды на расстояние 4 км от берега, был построен. И, по результатам испытаний 2018 года, находится в рабочем состоянии. Но пока, из-за правовых коллизий, сотни миллионов гривен лежат на дне морском.

И раскошелиться на решение проблемы никто особо не спешит. Как, ни абсурдно, собственник дамбы до сих пор не установлен. А вкладывать огромные деньги в бесхозное сооружение – хоть и жизненно необходимое – никто не собирается.

– Когда-то обсуждался вопрос строительства новой дамбы, – вспоминает Юрий Тучковенко. – Ее планировали, как четырехполосную, с обочинами, усаженными деревьями, тротуарами, пешеходными дорожками. Оценивалось это в 600 млн. грн. Сейчас решили дамбу вновь укрепить – насыпать вдоль лимана гранитное покрытие, чтобы об него волны разбивались. Это стоит 300 млн. грн. Скупой платит дважды: ни дороги не будет, ни полного решения проблемы.

Так что же – готовиться Одессе к судьбе Венеции?

Фото: соцсети Геннадия Труханова, открытые источники

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