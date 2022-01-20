Губернатор Одесской области рассказал о коронавирусе, угрозе войны и курорте «Дунайя»

Готова ли Одесская область к пику эпидемии коронавируса? Каков план действий у руководства области в случае военного вторжения России? Как область регулирует цены на хлеб и на газ? И будет ли построен мега-курорт «Дунайя»?

На эти и другие вопросы ответил глава Одесской облгосадминистрации (ОГА) Сергей Гриневецкий в интервью «Суспільному».

Каким был 2021 год для Одесской области?

Как рассказал губернатор, за прошедший год в регионе построили 350 км дорог, из которых 186 км – государственного значения.

Кроме того, в Одесской области реализуют программы «Большая стройка» и «Большая реставрация», в рамках которых начали работу над реконструкцией Одесской областной филармонии, Музея восточного и западного искусства и Национального художественного музея.

Также за год появились 15 новых амбулаторий, шесть спортивных заведений и площадок, 5 школ и 5 детских садов.

Глава Одесской ОГА об угрозе военного вторжения России

С 1 января 2022 года вступил в силу закон «Об основах национального сопротивления», где четко разграничены обязанности: чем занимаются военные и гражданские лица. В Одессе формируется региональный центр, бригада в Одесском районе и батальоны в каждом районе. Их задача заключается в том, чтобы на местах провести обучение, как идет процесс мобилизации.

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Руководители районных администраций и ОТГ знают и понимают, что делать в случае военных действий, так как в июле прошлого года проходили соответствующие учения. Сейчас в области проводят инвентаризацию земель, чтобы обеспечить военнослужащих жильем.

«Да, действительно, в средствах массовой информации нагнетается ситуация. Кому это очень выгодно. Но я могу комментировать только факты, которые документально подтверждены. Сейчас идет политическая игра и борьба за Украину»,

– отметил Гриневецкий.

О возможной волне коронавируса в Одесской области

По состоянию на 8 января 2022 года, показатель заполненности «ковидных» коек в Одесской области составлял 17%, а 18 января – уже 22%.

Но, по словам главы ОГА, на сегодняшний день все опорные больницы обеспечены кислородом. Власти области заключили соглашение с поставщиками и дополнительно поставили за последние два месяца 14 кислородных станций. Главная проблема на сегодня – это соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

В то же время в Одесской области активно, по сравнению с другими областями, вакцинируются бустерной дозой. Однако на юге области процент вакцинированных не достигает даже уровня области. Всего в Украине обе дозы вакцины получили 52% населения, в Одесской области – 40%.

Об отопительном сезоне и цене на газ

Этот отопительный сезон область пройдет спокойно. Население и социальные объекты могут не волноваться, но из-за нынешнего ценообразования у аграриев и предприятий могут возникнуть проблемы. Цена на минеральные удобрения увеличилась в десятки раз, ведь их нужно производить из газа.

«Раньше мы брали (газ) в России и в Белоруссии, теперь берем в Европе, но там цена газа доходила до 2100 долларов за 1000 кубометров газа. Вы представляете, какая цена на минеральные удобрения. А в феврале нужно покупать минудобрения. Какая себестоимость продуктов будет? Если будут такие цены на газ для промышленности, это будет проблема»,

– полагает глава Одесской ОГА.

О ценах на хлеб в Одесской области

Цены на хлеб в области датировали и стабилизировали, сообщил Сергей Гриневецкий. По его словам, в регионе имеется запас зерна, поэтому «Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов» будет производить муку, чтобы не возить ее из других регионов и не увеличивать цену. Его будет закупать «Одесский хлебзавод №4». Из областного бюджета будет выделяться компенсация для того, чтобы у 6 сортов хлеба была стабильная цена.

О строительстве курорта «Дунайя»

«Дунайя» – это амбициозные планы, считает Гриневецкий.

«Главная задача, которую я вижу сегодня, это, во-первых, сделать экологическое заключение вокруг этой косы и земельного участка и сохранить его в государственной собственности. Для этого было создано государственное предприятие, которое должно сделать заказ на экологическое заключение. Там есть серьезная проблема вокруг озера Сасык, на котором построили дамбу. Если экологическая инспекция позволит, то придется делать инфраструктуру: электросети, канализацию, водоснабжение. И только после этого мы можем говорить об инвестициях»,

– добавил глава ОГА.

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Фото с Facebook-страницы Одесской ОГА