Первым вице-губернатором Одесчины может стать генерал СБУ

Об этом сообщил источник в ОГА.

По данным источника, решение о назначении Волошенкова уже принято, пишет «Думская».

В 2005-2008 годах Волошенков возглавлял Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности. Сейчас он возглавляет общественную организацию «Одесса-Шанхай 1871» и одесский офис адвокатской фирмы «Актио».

Борис Волошенков — отец известного одесского политика Дмитрия Волошенкова, который до 2014 года возглавлял городскую организацию «Партии регионов» и тоже занимал должность вице-губернатора.

Как и вернувшийся на пост губернатора Сергей Гриневецкий, Волошенков подпадает под действие Закона Украины «Об очищении власти». Сейчас Гриневецкий обжалует в судах применение к нему люстрационного запрета. Подавал ли аналогичный иск Волошенков, неизвестно.

Как сообщала «Одесская жизнь», 27 ноября президент подписал указ о назначении губернатором Одесской области Сергея Гриневецкого.