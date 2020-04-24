Грустный рекорд: одессит уже семь недель борется с коронавирусом (видео)

Житель Одессы 1995 года рождения Максим Г. заболел, находясь в Америке. 13 марта он вернулся домой и сразу обратился в инфекционную больницу.

С тех пор прошло полтора месяца, а у парня до сих пор сохранились симптомы заболевания.

Об этом он рассказал в эфире телеканала 112 Украина.

Максим говорит, что болезнь его не отпускает.

Неделю назад одессит снова почувствовал недомогание. У него появились насморк, кашель, начало болеть горло.

Парень находится дома на самоизоляции. Медики, по его словам, приезжают только для того, чтобы сделать тесты.

Они не знают, как с ним быть и лишь разводят руками. Отмечают, что Максим в Украине болеет дольше всех остальных пациентов.

Ему уже провели четыре ПЦР-теста. Все они оказались положительными. Следующий тест назначен на 28 апреля.

Дома вместе с одесситом находятся его мама и девушка. При этом им врачи не посчитали нужным сделать тест, говорит Максим.

Фото: newsone.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.