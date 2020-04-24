fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Грустный рекорд: одессит уже семь недель борется с коронавирусом (видео)

Грустный рекорд: одессит уже семь недель борется с коронавирусом (видео)

Житель Одессы 1995 года рождения Максим Г. заболел, находясь в Америке. 13 марта он вернулся домой и сразу обратился в инфекционную больницу.

С тех пор прошло полтора месяца, а у парня до сих пор сохранились симптомы заболевания.

Об этом он рассказал в эфире телеканала 112 Украина.

Максим говорит, что болезнь его не отпускает.

Неделю назад одессит снова почувствовал недомогание. У него появились насморк, кашель, начало болеть горло.

Парень находится дома на самоизоляции. Медики, по его словам, приезжают только для того, чтобы сделать тесты.

Они не знают, как с ним быть и лишь разводят руками. Отмечают, что Максим в Украине болеет дольше всех остальных пациентов.

Ему уже провели четыре ПЦР-теста. Все они оказались положительными. Следующий тест назначен на 28 апреля.

Дома вместе с одесситом находятся его мама и девушка. При этом им врачи не посчитали нужным сделать тест, говорит Максим.

Фото: newsone.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить