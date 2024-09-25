Новости Одессы и Одесской области

Песню Монатика на железнодорожном вокзале Одессы отменили

Песню Монатика на железнодорожном вокзале Одессы отменили

Композиция Монатика «А що?» не будет звучать на вокзале Одессы. Встречать пребывающие из столицы поезда по-прежнему будет мелодия песни Леонида Утесова «У Черного моря».

О том, что фирменный поезд №105/106 «Черноморец» Киев — Одесса — Киев будет отправляться и прибывать на конечные станции под композицию «А що?», неделю назад сообщил исполнитель хита Дмитрий Монатик. По его словам, песня «стала народным гимном для одесситов и гостей Одессы».

Однако новость вызвала шквал критики со стороны одесситов и бурные обсуждения в социальных сетях. Горожане недоумевают, зачем менять звучащую годами песню «У Черного моря», тем более, что сейчас она играет без русскоязычного текста — одна мелодия.

Начальник Одесского вокзала Олег Кудашкин сообщил, что не получал никаких письменных распоряжений по замене песни, а происхождение информации о смене композиций назвал «сарафанным радио».

По его словам, менять легендарную песню Утесова на трек Monatik «А що?» и не планировали.

«Лично мое мнение как одессита: это неправильно. Многие знают легенду о том, что в 1951 году в гостинице «Лондонская» композитор Модест Табачников на салфетке набросал музыку к песне «У Черного моря». Это знаковая для Одессы фигура, и я не думаю, что сейчас, в такое тяжелое военное время, нужно заниматься заменой неофициального гимна Одессы, под который десятилетия одесситы возвращаются в родной город», — отметил Олег Кудашкин.

В пресс-службе «Укрзалізниці» подтвердили, что мелодия «У Черного моря» останется, правда, пояснили, что с Монатиком все же контактировали. Компания-перевозчик получила официальный запрос от артиста с предложением провести акцию и прокрутить песню, но никаких договоров или контрактов никто ни с кем не подписывал.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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