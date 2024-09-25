Песню Монатика на железнодорожном вокзале Одессы отменили

О том, что фирменный поезд №105/106 «Черноморец» Киев — Одесса — Киев будет отправляться и прибывать на конечные станции под композицию «А що?», неделю назад сообщил исполнитель хита Дмитрий Монатик. По его словам, песня «стала народным гимном для одесситов и гостей Одессы».

Однако новость вызвала шквал критики со стороны одесситов и бурные обсуждения в социальных сетях. Горожане недоумевают, зачем менять звучащую годами песню «У Черного моря», тем более, что сейчас она играет без русскоязычного текста — одна мелодия.

Начальник Одесского вокзала Олег Кудашкин сообщил, что не получал никаких письменных распоряжений по замене песни, а происхождение информации о смене композиций назвал «сарафанным радио».

По его словам, менять легендарную песню Утесова на трек Monatik «А що?» и не планировали.

«Лично мое мнение как одессита: это неправильно. Многие знают легенду о том, что в 1951 году в гостинице «Лондонская» композитор Модест Табачников на салфетке набросал музыку к песне «У Черного моря». Это знаковая для Одессы фигура, и я не думаю, что сейчас, в такое тяжелое военное время, нужно заниматься заменой неофициального гимна Одессы, под который десятилетия одесситы возвращаются в родной город», — отметил Олег Кудашкин.

В пресс-службе «Укрзалізниці» подтвердили, что мелодия «У Черного моря» останется, правда, пояснили, что с Монатиком все же контактировали. Компания-перевозчик получила официальный запрос от артиста с предложением провести акцию и прокрутить песню, но никаких договоров или контрактов никто ни с кем не подписывал.

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