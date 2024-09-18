Поезд Одесса-Киев будет прибывать и отправляться под песню Монатика

Об этом украинский певец сообщил в Instagram.



Дмитрий Монатик и Укрзализныця запустили совместную инициативу, чтобы пассажиры могли получать положительные эмоции и заряжаться энергией во время поездки. Кроме того, это еще один способ популяризировать украинскую музыку.

«Начинайте свое путешествие под саундтрек MONATIK, заряжаясь невероятной энергией украинской музыки!» — говорится в сообщении.

Трек «А що?» решили выбрать не случайно. Дело в том, что сразу после премьеры песня вошла в топы музыкальных чартов, а также стала народным гимном для одесситов и гостей Одессы. Клип к хиту создавала украинская клипмейкер Таню Муиньо, которая стала режиссером сценического выступления представительниц от Украины на песенном конкурсе «Евровидение-2024» alyona alyona и Jerry Heil.