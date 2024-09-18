Новости Одессы и Одесской области

Поезд Одесса-Киев будет прибывать и отправляться под песню Монатика

Поезд Одесса-Киев будет прибывать и отправляться под песню Монатика

Ежедневный фирменный поезд №105/106 «Черноморец» Киев — Одесса — Киев теперь будет отправляться и прибывать на конечные станции под песню MONATIK «А що?».

Об этом украинский певец сообщил в Instagram.

Дмитрий Монатик и Укрзализныця запустили совместную инициативу, чтобы пассажиры могли получать положительные эмоции и заряжаться энергией во время поездки. Кроме того, это еще один способ популяризировать украинскую музыку.

«Начинайте свое путешествие под саундтрек MONATIK, заряжаясь невероятной энергией украинской музыки!» — говорится в сообщении.

Трек «А що?» решили выбрать не случайно. Дело в том, что сразу после премьеры песня вошла в топы музыкальных чартов, а также стала народным гимном для одесситов и гостей Одессы. Клип к хиту создавала украинская клипмейкер Таню Муиньо, которая стала режиссером сценического выступления представительниц от Украины на песенном конкурсе «Евровидение-2024» alyona alyona и Jerry Heil.

 

 

 

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