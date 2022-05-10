Грозят ли Одесской области новые ракетные удары?

По информации Оперативного командования «Юг», за прошедшие сутки враг многократно атаковал Николаевскую область системами залпового огня, а Одесскую – крылатыми ракетами с применением стратегической авиации. И в настоящее время угроза ракетных ударов как со стороны оккупированного Крыма, так и с Черного моря остается очень высокой.

В военном комендовании отмечают, что вражеская корабельная группировка продолжает держать под угрозой ракетных ударов как Одесскую область, так и всю Украину: на шести кораблях и двух подводных лодках может находиться более полусотни крылатых ракет.

В то же время, ситуация в области остается напряженной, но контролируемой.

По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, после нескольких дней безумных ракетных атак на Одесский регион, враг отошел, но при этом продолжает давить на жителей области психологически, забрасывая очередными фейками, в частности, о якобы проблемах с водой.

Жителей Одессы и области призывают не поддаваться панике, уверенно и правильно действовать при сигналах воздушных тревог, избегать посещения закрытых зон на побережье и других запретных районов, а также не помогать врагу, публикуя результаты «прилетов» в соцсетях, и не верить распространяемым врагом фейкам.

Ранее сообщалось, что сегодня, 10 мая, рашисты уже в четвертый раз атаковали ракетами мост через Днестровский лиман недалеко от поселка Затока.

Напомним, около 23:00 в понедельник, 9 мая, рашисты выпустили по Одессе 7 крылатых ракет авиационного базирования. В результате был уничтожен крупнейший в Одессе торговый центр и склады товарной продукции. По посоедним данные, один человек погиб и 7 были ранены.