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Какими ракетами бьют по Одессе: их особенности и «что с этим делать»?

Какими ракетами бьют по Одессе: их особенности и «что с этим делать»?

Рашисты кошмарят Одессу ракетными «прилетами». Российская сторона применяет сейчас в основном ракеты типа Х-22 (старое советское изделие 60-х годов, с круговой вероятной ошибкой отклонения 200-300 метров с очень сложной и опасной процедурой снаряжения/применения, там высокотоксичное топливо) и «Кинжалы» – современную гиперзвуковую ракету с самолетов Миг-31.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В чем особенность и опасность такого ракетного «микса»?

Эффект создания общего негативного фона

«Применение одновременно самых древних (и опасных) и самых современных ракет показывает, что у них пошла экономия высокоточных ракет, занимающих нишу между унылым старьем и немногим количеством самого современного оружия. Означает это две вещи:

  • будет больше промахов и, соответственно, попаданий в жилые кварталы (Х-22);
  • будет больше попаданий в выбранные цели («Кинжал»), без возможности перехватить (гиперзвуковые ракеты не перехватываются),

– пишет Алексей Арестович.

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Он также делает акцент о целях такого ракетного террора: сочетание точных попаданий с одной стороны и участившиеся случаев разрушений жилых кварталов с другой даст медийную, а значит и психологическую картинку массового ракетного террора.

А такая «картинка», в свою очередь, должна породить эффект неспособности ЗСУ противостоять противнику в этом отношении и подтолкнет истерические срывы в общественном сознании, или «эффект создания общего негативного фона».

пост Арестовича

«Так же было в Германии во время массовых бомбежек, и ирано-иракскую «войну городов», и в ракетном терроре Израиля в 1991 и 2006, и ракетных стрельбах по азербайджанским городам в 2020-м»,

– пишет Алексей Арестович.

Не подорвите в себе веру

Какой же выход (если в данном случае вообще уместно именно это понятие)?

Алексей Арестович считает, что главное для нас сейчас – не «подорваться» психологически:

«Истерики разгоняются в психике в виде страшных картинок, переходящих в слайды, на следующем этапе – в диафильмы, а потом уже – в непрерывный сериал. Так вот только от человека зависит, крутит ли он этот фильм в голове добровольно или говорит ему нет… Эти картинки имеют нехорошее свойство – самораскручиваться, стоит один раз допустить. На это весь и расчет и именно с этой целью они создаются и внедряются. А если таков замысел противника, то наша священная задача – его сорвать. Каждый – в своей голове».

Война – она везде.

И в первую очередь – внутри каждого из нас.

Не думайте, что ее выиграет только солдат на фронте.

Каждому предстоит победить ее внутри себя самого.

Фото с Facebook-страницы Алексея Арестовича

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Редакция ПРОФИЛЬ

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