Одесситов снова атакуют фейками

Друзья, немного отдохнули от провокаций и снова очередные фейки! Соцсетями и группами Viber, Telegram начала распространяться недостоверная информация о якобы масштабных отключениях воды.

Одесситы охотно читают сомнительные и враждебные телеграммы каналы, а затем со скоростью света рассылают сообщения всем своим знакомым, в домовые чаты. Еще раз напоминаем, что этим вы вредите себе и близким.

Доверяйте только официальным источникам. И помните, что за распространение недостоверной информации также предусмотрена ответственность. Да, мы, по факту распространения указанной фейковой информации, уже обратились в СБУ.

А своих потребителей хотим успокоить: никаких оснований для паники нет. Предприятие снабжено всем необходимым и работает в штатном режиме. Настоятельно просим вас, проверяйте сомнительную информацию на нашем сайте, а также:

Кроме того, звоните по бесплатному номеру 0-800-307-505, ответим охотно на любые вопросы.

Работаем для вас 24/7 с Украиной в сердце.