Грядет ли в Одессе дефицит уксуса?

Вслед за солью может нагрянуть (или уже грянул?) и дефицит уксуса: так звучит очередной слух. Кстати, слух ли это или реальность? Корреспондент «Одесской жизни» разбиралась в «уксусной ситуации».

Главное – не решить, что «уксус – дефицит»

…Закончился обычный столовый уксус, и я пошла в магазинчик из серии «рядом с домом». Взяла литровую бутылку обычного девятипроцентного столового уксуса.

– Только одну бутылку берете? – удивилась кассир.

И сразу пояснила, что уксус сейчас «не то чтобы метут, но берут по две-три бутылки».

Более того, добавила, что «уксус будет дорожать».

Стоявшая за мной женщина в очереди тут же «метнулась» к полкам и вернулась с тремя бутылками уксуса:

– Я уже с нормальной солью пролетела. С уксусом не хочу.

«Сигнал» от кассира заставил изучить ситуацию более детально. В супермаркетах и на рынках города уксус (тот самый, обычный столовый девятипроцентный) – в полном изобилии.

Цена за литровую бутылку колеблется (в зависимости от производителя и торговой точки) – от 20 до 25 грн.

Заодно отмечу, что более дорогие по цене яблочный и винный уксус тоже стоят себе на полках магазинов и в торговых рядах на рынках.

На Новом рынке мне сообщили:

– Уксус есть, его хватает, берут, правда, чаще. Может, из-за того, что сезон закруток начинается. О том, что будет дефицит уксуса, мы, правда, уже слышали.

Кроме того, добавили, что «одесситы – вообще паникеры, если решат, что уксус в дефиците из-за войны, то начнут мести, как ту же соль».

Как с «уксусным вопросом» в других городах Украины?

Как сообщает издание «Фокус», в украинских городах «с полок разметают уксус, который производится на основе уксусной кислоты, которую производило северодонецкое объединение «Азот». Ранее приобрести 9%-ный стандартный столовый уксус можно было за 22-30 грн/литр, а сейчас во многих супермаркетах остался на полках лишь более дорогой яблочный и винный уксус».

Издание biz.today сообщает, что «за последнюю неделю стоимость уксуса в украинских магазинах подорожала в разы. По состоянию на 13 июня, литр уксуса стоит в среднем 50 грн, вместо 15-20 грн, как было еще на прошлой неделе».

Так что, как видим, в Одессе и с «уксусным ажиотажем», и с ценой на этот продукт все довольно спокойно, во всяком случае, на сегодняшний день.

Хотим успокоить

Теперь самое время дать повод для успокоения в вопросе возможного «уксусного дефицита».

Так, к примеру, Винницкая пищевкусовая фабрика увеличила производство девятипроцентного уксуса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель мэра Винницы Андрей Очеретный.

Он заверил, что дефицита уксуса ожидать не стоит, перебоев с поставками уксусной кислоты, используемой для производства уксуса, нет. Более того, Винницкая пищевкусовая фабрика даже увеличила производство дефицитного уксуса, и сейчас его будут поставлять уже не только в супермаркеты Винницы, но и столицы и Киевской области…

Фото Марии Котовой