Громада Одесской области получила трагические вести с фронта

Громада Одесской области получила трагические вести с фронта

О гибели двух земляков, которые защищали Украину от агрессора, сообщили в Татарбунарах Одесской области. Жестокая война унесла молодые жизни Степана Малярчука и Дмитрия Саченко.

Как сообщает пресс-служба Татарбунарского городского совета, во время прохождения службы в зоне проведения военных действий, погиб житель города Татарбунары, военнослужащий Вооруженных Сил Украины Степан Малярчук.

«Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской громады и Украины. С большой скорбью разделяем боль утраты. Вечная память воину Степану. Герои не умирают!» — написали в горсовете.

Степан Малярчук

Житель села Струмок Дмитрий Саченко долго считался пропавшим без вести. Родственники и друзья ждали и верили до последнего, но случилось худшее. Недавно стало известно, что воин погиб во время выполнения боевого задания.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Низко склоняем голову в скорби и разделяем жгучую боль утраты. Вечная память и уважение воину-защитнику Дмитрию!» — написали земляки.

Дмитрий Саченко

Как сообщалось ранее, во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погиб командир стрелкового взвода, младший лейтенант Иван Махновский с позывным «Одесса.

На Харьковском направлении погиб 28-летний защитник, житель Сергеевской громады Павел Баранюк.

А вблизи населенного пункта Евгеньевка Покровского района Донецкой области погиб житель поселка Любашевка Дмитрий Хлебодаров.

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