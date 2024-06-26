Еще один Герой «на щите»: на Донбассе погиб солдат из Любашевки

Еще один Герой «на щите»: на Донбассе погиб солдат из Любашевки

В Одесской области снова тяжелая и болезненная потеря: защишая Украину от российских оккупантов, погиб житель поселка Любашевка Дмитрий Хлебодаров. В апреле этого года Герою исполнилось 38 лет…

Горьким известием поделились на странице Любашевской громады в Facebook.

Как сообщается, солдат 3-го механизированного отделения 3-го механизированного взвода 6-й механизированной роты 2-го механизированного батальона одной из воинских частей ВСУ Дмитрий Хлебодаров погиб 21 июня 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Евгеньевка Покровского района Донецкой области.

В день похорон военнослужащих, отдавших жизнь за Украину, в Любашевской поселковой территориальной громаде будет объявлен День траура.

Но дату похорон из соображений безопасности в громаде не уточнили.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в тяжелых боях за независимость Украины погибли жители Одесской области — Дмитрий Горяйнов из Болградского района и Константин Игнатенко из Татарбунар.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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