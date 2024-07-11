Громада Одеської області отримала трагічні звістки з фронту

Громада Одеської області отримала трагічні звістки з фронту

Про загибель двох земляків, які захищали Україну від агресора, повідомили в Татарбунарах Одеської області. Жорстока війна забрала молоді життя Степана Малярчука та Дмитра Саченка.

Як повідомляє пресслужба Татарбунарської міської ради, під час проходження служби в зоні проведення воєнних дій, загинув житель міста Татарбунари, військовослужбовець Збройних Сил України Степан Малярчук.

“Висловлюємо глибокі співчуття всім рідним і близьким. Це велика втрата для всієї Татарбунарської громади та України. З великим сумом поділяємо біль втрати. Вічна пам’ять воїну Степану. Герої не вмирають!” – написали в міськраді.

Степан Малярчук

Житель села Струмок Дмитро Саченко довго вважався зниклим безвісти. Родичі та друзі чекали і вірили до останнього, але сталося найгірше. Нещодавно стало відомо, що воїн загинув під час виконання бойового завдання.

“Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким. Низько схиляємо голову у скорботі та поділяємо пекучий біль втрати. Вічна пам’ять і шана воїну-захиснику Дмитру!” – написали земляки.

Дмитро Саченко

Як повідомлялося раніше, під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинув командир стрілецького взводу, молодший лейтенант Іван Махновський із позивним «Одеса.

На Харківському напрямку загинув 28-річний захисник, мешканець Сергіївської громади Павло Баранюк.

А поблизу населеного пункту Євгенівка Покровського району Донецької області загинув мешканець селища Любашівка Дмитро Хлібодарів.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk