Громада Одеської області отримала трагічні звістки з фронту

Як повідомляє пресслужба Татарбунарської міської ради, під час проходження служби в зоні проведення воєнних дій, загинув житель міста Татарбунари, військовослужбовець Збройних Сил України Степан Малярчук.

“Висловлюємо глибокі співчуття всім рідним і близьким. Це велика втрата для всієї Татарбунарської громади та України. З великим сумом поділяємо біль втрати. Вічна пам’ять воїну Степану. Герої не вмирають!” – написали в міськраді.

Житель села Струмок Дмитро Саченко довго вважався зниклим безвісти. Родичі та друзі чекали і вірили до останнього, але сталося найгірше. Нещодавно стало відомо, що воїн загинув під час виконання бойового завдання.

“Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким. Низько схиляємо голову у скорботі та поділяємо пекучий біль втрати. Вічна пам’ять і шана воїну-захиснику Дмитру!” – написали земляки.

Як повідомлялося раніше, під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинув командир стрілецького взводу, молодший лейтенант Іван Махновський із позивним «Одеса.

На Харківському напрямку загинув 28-річний захисник, мешканець Сергіївської громади Павло Баранюк.

А поблизу населеного пункту Євгенівка Покровського району Донецької області загинув мешканець селища Любашівка Дмитро Хлібодарів.