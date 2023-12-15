Нашим бойцам на самом горячем направлении срочно нужен Мавик: открыт сбор

Об этом рассказала журналистка «Одесской жизни» Вера Корольченко, муж которой пошел на фронт добровольцем и сейчас воюет под Авдеевкой.

Чтобы дрон скорее смог попасть к нашим ребятам на фронт, можно помочь донатом или репостом.

Сбор открыт в Монобанк

Напомним, в нашу редакцию обратились волонтеры за помощью — нашим защитникам и защитницам в эти зимние дни нужны теплые жилетки.