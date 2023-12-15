Нашим бойцам на самом горячем направлении срочно нужен Мавик: открыт сбор

Нашим защитникам в Авдеевке срочно нужен дрон Мавик. Объявленный волонтерами несколько недель назад сбор на квадракоптер застыл и не двигается. А «птичка» нужна им здесь и сейчас. Осталось собрать еще 64,5 тысяч гривен.
Об этом рассказала журналистка «Одесской жизни» Вера Корольченко, муж которой пошел на фронт добровольцем и сейчас воюет под Авдеевкой.
Чтобы дрон скорее смог попасть к нашим ребятам на фронт, можно помочь донатом или репостом.
Напомним, в нашу редакцию обратились волонтеры за помощью — нашим защитникам и защитницам в эти зимние дни нужны теплые жилетки.