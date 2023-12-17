Мавик летит в Авдеевку: читатели “Одесской жизни” помогли закрыть сбор

Журналистка Вера Корольченко попросила помощи, чтобы закрыть сбор. Для закрытия сбора не хватало 64,5 тысячи гривен.

Ждать времени не было, ведь это Авдеевка — одно из самых горячих направлений фронта сегодня, где ежедневно наши бойцы отбивают по несколько десятков атак. А для Веры это еще и болезненная тема — ведь на Авдеевском направлении воюет ее муж и “птичка” нужна для его подразделения.

Но наши читатели показали сплоченность и продемонстрировали, что одесситам не все равно, что происходит в Авдеевке, ведь там наши люди.

Как позднее сообщила Вера Корольченко у себя на странице, сбор был закрыт менее, чем через двое суток.

За двое суток наши неравнодушные читатели переполнили банку, которая будет «разбита» для покупки Мавика.

Наша редакция в очередной раз убедилась, что со своими читателями мы на одной волне.