Мавик летит в Авдеевку: читатели “Одесской жизни” помогли закрыть сбор

Несколько дней назад “Одесская жизнь” сообщила, что наша журналистка собирает деньги для приобретения Мавика на Авдеевское направление. Благодаря нашим читателям, сбор был закрыт менее, чем за двое суток.
Журналистка Вера Корольченко попросила помощи, чтобы закрыть сбор. Для закрытия сбора не хватало 64,5 тысячи гривен.
Ждать времени не было, ведь это Авдеевка — одно из самых горячих направлений фронта сегодня, где ежедневно наши бойцы отбивают по несколько десятков атак. А для Веры это еще и болезненная тема — ведь на Авдеевском направлении воюет ее муж и “птичка” нужна для его подразделения.
Но наши читатели показали сплоченность и продемонстрировали, что одесситам не все равно, что происходит в Авдеевке, ведь там наши люди.
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Как позднее сообщила Вера Корольченко у себя на странице, сбор был закрыт менее, чем через двое суток.
За двое суток наши неравнодушные читатели переполнили банку, которая будет «разбита» для покупки Мавика.
Наша редакция в очередной раз убедилась, что со своими читателями мы на одной волне.