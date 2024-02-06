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Эпидпорог в Одесской области превышен: закроют ли школы на карантин

Эпидпорог в Одесской области превышен: закроют ли школы на карантин

За последнюю неделю в Одесской области наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 11%. В некоторых областях Украины из-за роста заболеваемости начали закрывать школы.

Про эпидемическую ситуацию в регионе рассказали в областном центре контроля и профилактики болезней.

Вирусологический мониторинг указывает на циркуляцию вирусов гриппа и других вирусов.

Общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос более чем на треть (35,3%). Более 70% больных — дети, преимущественно маленькие и 5-14 лет. Госпитализация заболевших выросла на 64,5%. При этом против гриппа привилось 8200 жителей Одесской области.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями уменьшилась на 22,5%, оставаясь стабильной среди детей возрастных групп 1-4 года и 5-9 лет.

По состоянию на 6 февраля в Одесской области зарегистрировано 4 подозрения на вспышку кори. У всех детей течение заболевания средней тяжести, они — под постоянным наблюдением врачей. Медики напоминают, что единственной защитой от кори является вакцинация.

Заболеваемость COVID-19 остается на низком уровне, но выросла среди взрослых и детей в 1,7 раза. Болеют ковидом чаще взрослые. Зарегистрирован 1 летальный случай.

«Эпидемическая ситуация остается на постоянном контроле, но требует внимания и дополнительных мер для сдерживания распространения заболевания», — отмечают медики.

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Возможен ли карантин в Украине

В настоящее время эпидемический порог превышен в трех регионах Украины: Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Тем не менее, пока не предвидится введение карантинных мер. Об этом сказал главный государственный санитарный врач и замминистра здравоохранения Игорь Кузин.

Согласно его заявлению, в 22 регионах страны в настоящее время отмечается увеличение заболеваемости ОРВИ, особенно среди детей до 17 лет, вызванное циркуляцией вирусов гриппа A и B. Прогнозируется, что до апреля грипповые инфекции будут преобладать над коронавирусной инфекцией.

«В случае усложнения эпидситуации в той или иной громаде, областные комиссии ТЭБ и ЧС имеют право локально прибегнуть к мерам, направленным на снижение риска и распространение эпидемии. Меры могут включать введение масочного режима, социального дистанцирования, соблюдения требований личной гигиены, температурного режима, отмены массовых мероприятий до нормализации ситуации и тому подобное», — объяснил главный санврач.

Кузин подчеркнул, что на текущий момент нет прогнозов относительно введения более строгих карантинных мер, включая широкомасштабный карантин в учебных заведениях по всей Украине.

«Такие меры, как карантины или продление каникул, сейчас внедряются в тех регионах страны, где есть резкий рост заболеваемости ОРВИ или превышение эпидемического порога», — добавил он.

Напомним, из-за вспышки гриппа со 2 февраля учеников лицеев Черноморска перевели на онлайн обучение.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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