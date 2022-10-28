Город-побратим Одессы проведет «Евровидение-2023» от имени Украины

Международный музыкальный конкурс «Евроведение-2023» с следующем году примет Ливерпуль — город-побратим Одессы из Великобритании.

Об этом сообщи мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook:

«Одесса поздравляет жителей Ливерпуля и мэра города госпожу Джоан Андерсон с выдающимся событием – в следующем году песенный конкурс «Евровидение» будет принимать именно Ливерпуль!

На протяжении всего процесса подачи заявки мы искренне поддерживали город-побратим Одессы.

Уверен, что после нашей Победы Украина обязательно реализует свое право на проведение этого конкурса. А пока благодарю Ливерпуль и всю Великобританию за всестороннюю поддержку и внимание к нашей стране, в частности Одессе».

Напомним, что в конкурсе этого, 2022 года, победила украинская группа «Kalush Orchestra» и следующее «Евровидение» должно было пройти в одном из Украинских городов. Но из-за нападения российской армии на нашу страну из соображений безопасности, организаторы приняли решение провести конкурс в Великобритании, которая заняла второе место.

По этой же причине 13-й Одесский международный кинофестиваль проходил не в Одессе, а в нескольких европейских станах.